L’un des derniers clubs vidéo de la Saskatchewan résiste à l’épreuve du temps

Bien qu'ils soient tous pratiquement disparus, le club vidéo de Watrous, une petite ville située à environ 100 km à l'est de Saskatoon, continue de braver l'épreuve du temps pour satisfaire les cinéphiles de la région. Ouvert depuis 1990, Video Stop dispose d'une collection impressionnante de plus de 15 600 DVD et Blu-ray.

Pour son propriétaire, Earl Hayhurst, le secret de sa pérennité réside dans son amour pour les films. Le passionné admet tout de même n'avoir jamais pensé qu'il tiendrait aussi longtemps.

Pratiquement chaque année, je me dis que c'est peut-être la dernière... Nous rencontrons des défis, mais ensuite quelque chose se produit et tout se règle , explique-t-il.

Le club vidéo est maintenant installé dans ce qui était le cinéma de la ville de Watrous jusqu'à sa fermeture en 1991. Photo : Radio-Canada / Courtney Markewich

Dans ce magasin, des affiches de films et d'émissions de télévision sont accrochées aux murs et au plafond, bien que les couleurs délavées de certaines d'entre elles trahissent leur âge.

J'ai toujours aimé les films et je les aimerai toujours , soutient M. Hayhurst. Je me suis donc lancé dans le bon business il y a de très nombreuses années. C'est un travail que j'apprécie toujours même si je ne gagne plus d'argent.

« Je continue parce que je suis têtu, parce que j'aime ça, parce que c'est fun. » — Une citation de Earl Hayhurst, propriétaire de Video Stop

Le magasin occupe un bâtiment qui était autrefois un cinéma. L'ancien hall d'entrée est maintenant une confiserie que le propriétaire essaie de remplir de friandises inhabituelles.

Earl Hayhurst affirme que l'été est une bonne période pour son entreprise qui reçoit plus de visites. Des personnes fréquentant la plage voisine de Manitou Beach y font souvent un détour.

Nous recevons des gens venant de la Californie, de l'Oregon et de toute la Saskatchewan. Ils aiment que je sois toujours là , affirme-t-il.

Certains des jeunes visiteurs voient probablement un magasin de location de vidéos pour la toute première fois, note-t-il.

« Ils n'ont jamais vu de vidéothèque. Ils sont un peu abasourdis par ce qu'ils voient. Et ils ne comprennent pas parce qu'ils n'en ont aucun concept. » — Une citation de Earl Hayhurst, propriétaire de Video Stop

Une passion qui dure depuis l'adolescence

L'histoire personnelle de Earl Hayhurst avec le bâtiment remonte à l'époque où celui-ci était encore un cinéma. Le cinéphile y a grandi en regardant des films avant d'y travailler pendant son adolescence.

Après avoir vécu à Saskatoon, M. Hayhurst est revenu à Watrous et a travaillé au club vidéo qui se trouvait dans le théâtre à l'époque.

Le magasin dispose de plus 15 600 DVD et Blu-ray. Photo : Radio-Canada / Courtney Markewich

Plus tard, le cinéma a déménagé et le propriétaire a fini par vendre son commerce à Earl Hayhurst.

Or, il y a 20 ans, ce dernier a eu la possibilité de réinstaller le club vidéo dans l'ancien théâtre. Après de nombreux travaux d'aménagement, il a installé sa collection de 6500 cassettes VHS et a débuté la location.

Cependant, la mise en rayon de nouveaux films peut être un défi pour Earl Hayhurst. L'époque où il pouvait s'adresser à un distributeur est révolue. Désormais, il doit lui-même acheter les films auprès de magasins tels que Walmart et Best Buy ou faire des achats en ligne pour s'assurer d'alimenter sa collection avec les plus récents longs-métrages.

Avec les informations de Courtney Markewich