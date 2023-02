Le débat sur la protection du français s’enflamme à Ottawa

Les élus du Québec se sont livrés à un débat passionné dès les premières minutes de la réunion au comité permanent des langues officielles, où le Bloc québécois a répondu que les francophones du Québec luttent pour leur survie aux libéraux qui affirmaient que les anglophones ont peur qu'une loi fédérale fasse référence à la loi 96, une loi provinciale à laquelle ils s'opposent presque tous.

Au cours des sept années que j'ai passées ici, c'est peut-être le plaidoyer le plus important que j'aie fait au Parlement , a déclaré le député libéral Anthony Housefather, en expliquant que la Charte de la langue française empêche d'avoir des services en anglais partout au pays.

Le député de Mont-Royal implorait les conservateurs et les néo-démocrates de conserver la vision historique de tous les partis fédéralistes [depuis] 1968 en défendant toutes les communautés de langue officielle minoritaire plutôt que d'appuyer la vision du Bloc québécois que la minorité anglophone au Québec n'est pas véritablement une minorité .

Le porte-parole du Bloc québécois en matière de langues officielles, Mario Beaulieu, lui a alors répondu que les libéraux montrent leur vrai visage et veulent promouvoir l'anglais.

Mario Beaulieu, porte-parole du Bloc québécois en matière de langues officielles. Photo : La Presse canadienne / Ryan Remiorz

« Ce qu'ils veulent, c'est non pas le droit d'avoir des services en anglais pour les anglophones. Ils présentent comme un droit d'avoir des services en anglais pour les nouveaux arrivants, pour les allophones, pour les angliciser, et c'est ce qu'on voit. » — Une citation de Mario Beaulieu, porte-parole du Bloc québécois en matière de langues officielles

Quelques minutes plus tard, la députée libérale de Saint-Laurent, Emmanuella Lambropoulos, – celle-là même qui avait remis en question le déclin du français au Québec – a témoigné qu'une grand-mère se serait vu refuser d'être servie en anglais chez le médecin après l'adoption de la loi 96.

Québec bashing

M. Beaulieu a immédiatement frappé sur la table et levé les bras dans les airs. C'est inacceptable! , a-t-il pesté.

Quant à moi, c'est du "Québec bashing". De laisser entendre que les anglophones ont peur de parler français parce qu'ils vont se faire arrêter par l'Office de la langue française, c'est complètement farfelu.

Il est à noter que les services de santé dans sa langue sont garantis au Québec.

La députée du Nouveau Parti démocratique Niki Ashton, dont le vote est souvent décisif, s'est fâchée dans la foulée des échanges. Elle a expliqué ne pas comprendre pourquoi les élus se retrouvent devant un amendement libéral pour modifier un projet de loi libéral alors que la ministre des Langues officielles, Ginette Petitpas Taylor, répète depuis des mois que son projet de loi est excellent et ne nécessite aucun changement.

La ministre et le bureau du premier ministre sont-ils en accord avec vous? a-t-elle demandé aux libéraux.

Quelle est la vision du Parti libéral lorsqu'il s'agit de défendre le français au Canada? a-t-elle poursuivi. Parce que ce que je vois ici, c'est aucune véritable vision, aucun véritable plan et beaucoup de jeux politiques.

Le député Housefather lui a alors répondu que le projet de loi C-13 a été déposé avant l'adoption de la loi 96 au Québec.

Trois amendements demandés par Québec adoptés

Trois amendements demandés par le gouvernement du Québec ont été par la suite déposés par le Bloc québécois. Le premier affirmait que la minorité anglophone du Québec et les minorités francophones des autres provinces ont des besoins différents. Il a reçu un appui unanime.

Les deux autres ont été adoptés avec l'appui des conservateurs, du Bloc et du NPD. Ils ajoutaient respectivement dans C-13 que la Charte de la langue française du Québec vise à protéger, renforcer et promouvoir cette langue et que l'existence d'un foyer francophone majoritaire dans un Québec où l'avenir du français est assuré est un objectif légitime et une prémisse fondamentale du régime fédéral des langues officielles .

Finalement, un amendement conservateur pour donner au Conseil du Trésor la responsabilité de coordonner la loi, comme le demandait notamment la Fédération des communautés francophones et acadienne (FCFA) du Canada, a été adopté avec les votes des oppositions et d'un seul libéral, le Néo-Écossais Darrell Samson.

L'un des moments marquants de l'étude du projet de loi devrait survenir au cours des prochaines semaines lorsque les députés se prononceront sur un amendement visant à assujettir les entreprises privées de compétence fédérale à la Charte de la langue française, comme le réclame le gouvernement du Québec.

Il devrait être adopté, malgré le fait que les libéraux sont contre, parce que les oppositions conservatrice, bloquiste et néo-démocrate y sont favorables.