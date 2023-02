Froid extrême : un centre pour les sans-abri déjà plein à Toronto

L'un des deux établissements ouverts au centre-ville de Toronto pour permettre aux sans-abri de se réchauffer, en plus des refuges, n'a plus de places, selon son directeur.

Le centre communautaire Cecil situé près du marché Kensington indiquait vendredi matin que tous ses lits pliants étaient occupés.

Nous sommes pleins depuis que nous avons ouvert nos portes lundi , raconte le directeur général de l'établissement Danny Anckle.

« Des gens se présentent en réclamant un lit alors que nous n'avons plus de places. » — Une citation de Danny Anckle, directeur général du centre communautaire Cecil

Au centre-ville, les sans-abri peuvent aussi aller à l'édifice Metro Hall pour se réchauffer.

La Ville a également ouvert des centres de réchauffement à North York et à Scarborough.

Par ailleurs, plus de 430 places ont été ajoutées dans les refuges, indique un porte-parole municipal, qui affirme que la consigne est « d'accepter tout le monde dans le besoin », que ce soit dans les refuges ou les centres de réchauffement, pendant cette période de froid extrême.

Davantage de places

Le conseiller municipal Gord Perks dit que la Ville doit en faire beaucoup plus et réagir à « l'urgence » de cette semaine, en plus d'avoir un plan à plus long terme nécessitant des investissements des trois niveaux de gouvernement.

Selon lui, il devrait y avoir plus de places dans les refuges et les centres de réchauffement. Il ajoute que ces endroits devraient être ouverts sur une base permanente 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Le conseil municipal doit débattre de la question la semaine prochaine.