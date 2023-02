Vers une grève illimitée du transport scolaire à Québec

Le résultat est sans équivoque : 100 % des chauffeurs de bus affiliés au syndicat des employés de transport Autobus B.R ont voté en faveur d’un mandat de grève illimitée et 96 % des chauffeurs de bus du syndicat des employés du transport scolaire Tremblay et Paradis se sont aussi prononcés en faveur de cette grève qui sera déclenchée « au moment jugé opportun ».

Les membres des syndicats ont voté vendredi midi.

« Même si nous avons une rencontre avec l’employeur et la conciliatrice samedi, nous avons décidé démocratiquement de nous munir de ce mandat de grève générale illimitée. Nous avons des demandes qui sont légitimes et nos membres nous ont signifié qu’ils y tiennent mordicus », a déclaré la présidente du syndicat des employés du transport scolaire Tremblay et Paradis–CSN, qui est également porte-parole pour les deux unités, Hélène Thibault.

Les membres du syndicat demandent le respect de la convention collective. Il nous faut de meilleurs salaires pour régler les disparités salariales importantes entre nos deux unités et surtout, nous tenons à la garantie de 25 heures de travail par semaine pour toucher un revenu décent. Nous demandons toujours d’être rémunérés pour toutes les heures réellement travaillées, incluant le temps d’attente, les problèmes de circulation, les pannes et le remplissage des réservoirs de carburant.

La présidente du Conseil central de Québec-Chaudière-Appalaches-CSN, Barbara Poirier, indiquait jeudi qu’aucune discussion n’a eu lieu avec la partie patronale depuis le début de la grève.

Les 85 chauffeurs desservent les élèves des centres de services scolaires de la Capitale, des Découvreurs, des Navigateurs et ceux de la Commission scolaire Central Québec.

Plus de détails à venir.