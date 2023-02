Chasseurs inuit au Nunavik : des centaines de kilomètres pour trouver le caribou migrateur

Cette grande distance, remarquée par les chasseurs de Kuujjuaq, fait grimper la complexité et le coût des expéditions de chasse. La récolte du caribou devient donc de moins en moins accessible.

Ce qui est la norme, c’est que quand tu deviens un homme, tu vas pouvoir fournir la nourriture à ta famille. En ce moment, le savoir traditionnel ne se transmet pas, parce qu'ils ne sont pas en train de dépecer un caribou , explique Adamie Alaku, vice-président de la corporation Makivvik et responsable de la gestion de la faune sur son territoire ancestral.

Adamie Alaku est vice-président de la corporation Makivvik, qui est l'organe politique voué à la défense des intérêts des Inuit signataires de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

La difficulté d’atteindre le caribou, surtout à partir de Kuujjuaq, s’explique selon lui par le morcellement du troupeau de la rivière aux Feuilles. Il s'agit du principal troupeau à encore être visé pour la chasse de subsistance. Il serait composé d’environ 180 000 individus.

Le troupeau a toutefois vécu un important déclin depuis le début des années 2000. Il était composé alors de plus de 600 000 caribous.

Le troupeau de la rivière aux Feuilles occupe une aire de répartition de plus de 400 000 kilomètres carrés. (Photo d'archives). Photo : MarCom -WWF Canada

Le groupe a réduit son aire de répartition, et se concentre désormais plus à l’ouest de la péninsule du Nunavik.

Plusieurs villages vont donc voir moins de caribou passer. Je pense entre autres à Kuujjuaq. [...] Ça ne veut pas dire qu’il n’y en a pas, mais il y en a moins qu’avant , explique un chercheur et professeur titulaire en biologie à l’Université Laval, Steeve Côté.

Il est difficile pour les chercheurs de déterminer une cause précise pour expliquer ce déclin. La diminution de l’habitat et de la nourriture du caribou, ainsi que la forte pression de la chasse sportive et de la prédation pourraient être en cause. Même si on observe une certaine stabilité, on le considère encore en déclin, mais un déclin très lent , ajoute-t-il.

Steeve Côté est chercheur-collaborateur au projet de recherche Caribou Ungava. Photo : Université Laval

La chasse sportive a été fermée en 2018, mais la chasse de subsistance est toujours pratiquée. Selon les chercheurs, il est peu probable qu'elle ait un effet important sur la vitalité de l’espèce.

Il s’agit toutefois d’estimations, parce que les données manquent pour bien comprendre ses impacts. Les résultats de la chasse dans les communautés inuit ne sont pas systématiquement transmis aux chercheurs.

Plusieurs craignent d’avoir des restrictions. C’est difficile de faire comprendre que c’est pour nos connaissances et savoir combien on consomme de caribous dans l’année , explique Adamie Alaku.

La corporation Makivvik est très impliquée dans la gestion du caribou, et opère un centre de recherche scientifique à Kuujjuaq. Photo : Radio-Canada / Félix Lebel

Le morcellement du troupeau de la rivière aux Feuilles a par ailleurs empêché le ministère des Forêts, de la Faune et des Parcs (MFFP) de réaliser des inventaires aériens du troupeau depuis 2016. Lorsque les caribous ne sont pas rassemblés, un inventaire aérien n’est pas représentatif de la réalité, selon le MFFP .

Québec fait plutôt un suivi télémétrique satellitaire, avec environ 140 colliers émetteurs, ce qui permet quand même d’évaluer la taille du troupeau.

Rivière George

Le troupeau de la rivière George, plus à l’est, connaît un sort beaucoup plus tragique. Il était composé d’environ 800 000 caribous en 1993 et ne compte aujourd’hui qu’environ 7000 individus. Ce troupeau vit une grande fragilité et rien n’indique qu’il pourrait croître à court terme.

La seule bonne nouvelle pour la rivière George, c’est qu’on remarque une amélioration de son habitat récemment. Ça veut dire que lorsque le caribou va augmenter en nombre, il y aura un habitat pour le supporter. Tant qu’il n’est pas affecté par les changements climatiques et le développement de l’humain dans le nord , explique Steeve Côté.

Le troupeau de caribous de la rivière George a considérablement réduit son aire de répartition et se concentre maintenant au Labrador. (Photo d'archives) Photo : Gracieuseté de Brandon Pardy

Pour la corporation Makivvik, le déclin du troupeau de la rivière George est un signal d’alarme sur l’importance d’être proactif dans la protection du caribou migrateur. C’est notamment ce qui a motivé l’organisation à fermer la chasse sportive en 2018 et restreindre l’achat de viande communautaire aux chasseurs lors de la période de mise bas, entre avril et juin.

Adamie Alaku estime que la collaboration entre les chercheurs et les communautés inuit est primordiale pour préserver l’espèce. Nos chasseurs vont profondément [sur le] territoire à longueur d’année et ils peuvent contribuer au savoir. Il faut travailler en collaboration et pas en silos si l’on veut mieux comprendre l’avenir de l’espèce.

Même s’il ne ferme pas la porte à mettre en œuvre davantage de mesures de protection, la pratique de la chasse traditionnelle doit être assurée selon lui, pour préserver ce qu’il considère comme un mode de vie.