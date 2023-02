Un chauffeur de la TTC sauve 4 personnes d’une voiture avant la collision avec un train

Un chauffeur d'autobus de la Commission des transports de Toronto (CTT) a aidé quatre personnes à sortir d'une voiture qui était coincée sur une voie ferrée à Scarborough jeudi, quelques minutes avant qu'un train GO ne percute le véhicule.

Selon la police de Toronto, l'incident s'est produit vers 17 h 55 sur l’avenue Finch Est, à l'est de la route Kennedy. L’agente Laura Brabant a expliqué qu’un homme avait conduit sa voiture à gauche sur les voies ferrées lorsqu'il s'est retrouvé coincé.

Un opérateur de bus de la CTT a vu la voiture coincée sur les voies ferrées et a aidé tous les occupants à sortir du véhicule et les a gardés en sécurité et au chaud dans son bus , précise la policière.

Quelques minutes plus tard, un train GO en direction nord sur la ligne de Stouffville a embouti le véhicule.

Aucun blessé n'a été signalé, selon la police.

Sur Twitter, les responsables de la CTT ont déclaré que le chauffeur d’autobus avait fait un travail incroyablement héroïque et que des félicitations officielles lui seront présentées .

Avec les informations de CBC