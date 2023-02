Pour le Nouveau-Brunswick, tout nouveau transfert en santé doit venir sans condition

Les provinces canadiennes souhaitent que les transferts fédéraux en santé passent de 22 % des coûts à 35 %. Sans donner de détails, le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a évoqué des investissements à long terme et des montants additionnels. Certaines informations laissent entendre qu’il pourrait y avoir un plan sur 10 ans.

Le ministre fédéral de la Santé, Jean-Yves Duclos, a évoqué des investissements à long terme en santé. Photo : La Presse canadienne / Justin Tang

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, accepte le principe de priorités générales sur lesquelles pourraient s’entendre le fédéral et les provinces. Je crois fermement que toutes les régions du pays devraient offrir des soins de santé à des niveaux auxquels nous pouvons nous attendre, peu importe où nous vivons , soutient-il.

Parmi ce qui pourrait être des priorités communes, on mentionne par exemple les retards dans les chirurgies, la santé mentale, l’accès aux services de santé familiale, les soins de longue durée et à domicile, le partage des données et les soins virtuels.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, ne veut pas qu'Ottawa contrôle la façon dont les fonds fédéraux sont dépensés. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Toutefois, Blaine Higgs refuse qu’Ottawa impose aux provinces la façon d’investir les fonds en fonction des priorités identifiées. Je pense que vous devez laisser aux provinces le soin d'atteindre ce niveau de performance, car cela devient plus sensible pour certains que pour d'autres. Je ne pense pas que le gouvernement fédéral devrait dicter ce que nous devons faire de cette manière , martèle-t-il.

Des priorités qui ne sont pas des conditions

La discussion semble porter davantage sur des priorités communes que sur des conditions comme telles.

L’économiste Richard Saillant ne s’attend pas à ce qu’Ottawa tente d’imposer des conditions strictes sur l’utilisation des fonds fédéraux.

Historiquement, on n'est pas allé beaucoup plus loin qu' exprimer des vœux pieux jusqu’à un certain point, et s’engager à partager de l’information. Est-ce que cette fois-ci sera la bonne? J’en doute fort, simplement parce que je ne peux pas m’imaginer que le Québec accepte qu’il y ait des conditions sur le financement , estime-t-il.

L'économiste Richard Saillant ne croit pas qu'Ottawa imposera des conditions strictes sur l'utilisation des transferts en santé. Photo : Radio-Canada / Patrick Lacelle

Selon lui, Ottawa pourrait agir pour des motifs politiques, plus que pour vraiment contrôler la façon dont les fonds sont dépensés.

L’impératif que ressent Ottawa pour l’instant, c’est véritablement d’avoir l’air de faire quelque chose au niveau de la santé, et l’unique instrument qui est à la disposition d’Ottawa, ou à peu près, c’est le transfert canadien pour la santé. [...] Les provinces se disent qu’éventuellement Ottawa va devoir cracher le morceau, ne serait-ce que pour des raisons électorales , estime Richard Saillant.

Plusieurs souhaiteraient qu’Ottawa exerce un plus grand contrôle

Les libéraux, à Fredericton, souhaitent qu’il y ait davantage de conditions imposées en ce qui a trait aux transferts en santé. Le chef de l’opposition officielle, Robert McKee, craint que les nouveaux fonds servent simplement à gonfler le surplus budgétaire de la province.

S’ils reçoivent de nouveaux transferts, il faut assurer que ça va pour la raison pourquoi on donne l’argent, et non pas pour les mettre sur leur surplus , dit-il.

Le chef de l'Opposition officielle, le libéral Rob McKee, craint que le premier ministre Blaine Higgs ne se serve des transferts fédéraux pour accroître le surplus budgétaire de la province. Photo : Radio-Canada / Michel Corriveau

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, a aussi des craintes. Selon lui, tout argent consenti devrait aller dans le système de santé publique et non dans des établissements de santé privés.

Le porte-parole d’Égalité Santé en français, Jacques Verge, souhaite quant à lui qu’il soit possible de savoir à quoi serviront, exactement, les fonds fédéraux. Et selon lui, le fédéral devait s’assurer que les régies de santé Vitalité et Horizon soient traitées équitablement.

Le porte-parole d'Égalité Santé en français Jacques Verge. Photo : Radio-Canada / Nicolas Steinbach

Il faut, dit-il, que des fonds soient réservés pour la communauté francophone et la communauté anglophone et qu’on puisse voir des résultats au niveau de la régie Vitalité.

Pour sa part, sans parler de conditions imposées par Ottawa, la présidente de la Société médicale du Nouveau-Brunswick (SMNB), la Dre Michèle Michaud, souhaite que les fonds fédéraux soient dirigés là où les besoins sont criants.

La docteure Michèle Michaud souhaite que les fonds aillent là où les besoins sont criants. Photo : Radio-Canada

La réforme des soins primaires est certainement l'une des grandes priorités de la SMNB , souligne-t-elle.

Une occasion pour le Nouveau-Brunswick de s’enrichir

Selon l’économiste Richard Saillant, l’injection de nouveaux fonds fédéraux pourrait permettre aux conservateurs de Blaine Higgs de poursuivre sur leur lancée de surplus budgétaires.

Pour le Nouveau-Brunswick, je dirais que c’est essentiellement un profit d’aubaine, donc une occasion encore une fois pour le gouvernement de probablement gonfler son surplus, ou du moins, améliorer sa situation financière , estime-t-il.

Dans les années 2000, l’injection massive de fonds fédéraux en santé avait entraîné une flambée des salaires en santé, ce qui a provoqué une hausse importante des coûts.

« Il faut éviter une escalade dramatique des salaires, et ce qui m’inquiète, c’est que trop d’argent trop rapidement, c’est ce que ça pourrait produire. » — Une citation de Richard Saillant, économiste

Sauf que la situation n’est pas la même que dans les années 2000, et Richard Saillant croit que les politiciens à Ottawa ne souhaitent pas revivre la même situation.

L'économiste Richard Saillant évoque le risque d'une augmentation des salaires en santé, dans un contexte où les provinces se font compétition pour attirer des professionnels. Photo : Getty Images

Je ne suis pas prêt à dire l’escalade des salaires va se produire dans la même mesure que la dernière fois, mais ce que je dirais c’est qu’on se dirige vers là de toute façon, sans augmentation du financement fédéral, parce que les provinces sont aux prises avec des déficits majeurs en matière de main d’œuvre, et il y a inévitablement des provinces qui vont partir le bal.