Greg Beaudin, de Dead Obies, plonge en lui pour son premier album solo

Celui que l'on connaît sous le pseudonyme de Snail Kid, membre du groupe hip-hop Dead Obies, s’offre vendredi un premier album solo qu’il signe de vrai nom, Greg Beaudin. Avec Tiamat, mon amour, l’artiste livre une sélection de chansons intimistes, qui mélangent rap, r’n’b et jazz.

Greg Beaudin dévoile le ton personnel de l’opus dès le début d’Introduction, première piste de treize, dans lequel on l’entend dire, d’une voix éteinte : Ça ne sent plus toi quand je rentre chez nous. Bonne chose de faite , un poème qu’il poursuit sur la chanson thème du projet, Tiamat, Mon Amour.

Ton linge à terre qui brûlait hier est rendu frette. Ça fait une semaine que je t’ai pas dit j’m’ennuie. C’est p’t’être de même qu’on fait l’amour, pis qu’on l’oublie.

Le thème de la rupture amoureuse revient sur Pas toi encore, un titre aux accents blues qu’il partage avec Les Louanges (Vincent Roberge), et traverse plusieurs autres chansons de l’album. La rumeur veut que cette collaboration éclair se soit concrétisée le temps d’une fin de soirée au studio de Greg Beaudin – comme en témoigne la voix éraillée de Vincent Roberge dans l’enregistrement.

Au fil de l’album, Greg Beaudin allie ses forces avec le chanteur Bazzart sur Drinking et Move on, avec son partenaire d’armes Joe Rocca, également de Dead Obies, sur Fugazi, ainsi qu’avec Eman, d’Alaclair Ensemble, sur Woah là!.

La Brown Family, qui regroupe le frère (Jam) et le père (Robin Kerr) de Greg Beaudin, fait aussi une apparition sur le titre Us. Le trio n’est certainement pas à sa première collaboration; il cumule trois albums ensemble (Brown, POPLUV, Brown Baby Gone).

L’album Tiamat, Mon Amour, s’inspire de la divinité mythologique Tiamat, maîtresse des forces du chaos. Il est paru vendredi sous l’étiquett Disques 7ième Ciel vendredi. Il s’agit du premier album solo de Greg Beaudin.