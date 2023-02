Perquisition de stupéfiants en présence d’enfants à Québec

L’Unité des stupéfiants du Service de police de la Ville de Québec (SPVQ), assistée de patrouilleurs et d’un maître-chien ont procédé à l'arrestation de deux hommes et deux femmes âgés entre 20 et 35 ans.

Sur les lieux, les autorités ont saisi 48 600 dollars en argent comptant et cinq cellulaires en plus de nombreux stupéfiants.

Environ 24 500 comprimés de méthamphétamine;

Environ 475 grammes de cocaïne;

Un peu plus de 8800 comprimés d’ecstasy;

Environ 660 comprimés de Xanax;

Autour de 3 grammes de MDMA.

Les quatre individus ont été libérés sous promesse de comparaître et des démarches auprès du Directeur de la protection de la jeunesse (DPJ) ont été entreprises.

