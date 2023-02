Keegan Rice, jeune athlète masculin de l’année 2022 en Saskatchewan, en inspire d’autres

Récemment désigné jeune athlète masculin de l'année 2022 en Saskatchewan, Keegan Rice a découvert son amour pour le tennis depuis son très jeune âge, et son énergie conquiert le cœur de plusieurs jeunes de sa génération.

J'adore vraiment ce sport. J'ai toujours voulu aller jouer davantage avec mes parents, surtout les week-ends, et en profiter le plus possible , déclare l’adolecent de 16 ans, qui est devenu le champion canadien des garçons juniors.

Selon Keegan Rice, tout a commencé l’été dernier, lorsque ses parents l’ont inscrit à un camp au Lakeshore Tennis Club, où sa première entraîneuse, Denise Fernandez, l'a invité à participer au programme de Tennis Saskatchewan.

« Je peux vivre et faire exactement ce que j'aime. Jouer au tennis tous les jours. » — Une citation de Keegan Rice, adolescent de 16 ans

Pour son entraîneuse, Denise Fernandez, le jeune homme avait une grande capacité de bien maîtriser les règles du jeu malgré son jeune âge.

Sa faculté de voir la balle et d'être capable de la chronométrer, surtout à cet âge-là, dépassait tous les autres enfants de son groupe , précise Denise Fernandez, qui est également la directrice de Tennis Saskatchewan.

« Il y avait quelque chose de particulier chez lui. » — Une citation de Denise Fernandez, directrice du tennis de Tennis Saskatchewan

La directrice de Tennis Saskatchewan estime que l’adolescent saskatchewanais inspire d’autres jeunes joueurs.

Ses petits coéquipiers connaissent son succès, ils viennent le voir, car il les inspire , note l’entraîneuse en saluant la résistance et l’esprit compétitif du jeune saskatchewanais.

En Saskatchewan, nous n'avons pas toutes les ressources nécessaires comme toutes les autres provinces du Canada. Mais il a cette capacité de trouver les moyens pour s’entraîner et surtout pour gagner , indique Denise Fernandez.

Un avenir prometteur

En janvier, le jeune joueur de tennis a fait ses débuts à l'Open d'Australie, l'un des tournois de tennis de la catégorie du Grand Chelem, en prenant part aux tournois en simple et en double des garçons chez les juniors.

C'était un environnement tellement professionnel. J'étais plus à l'écart, loin des admirateurs et je me sentais comme un vrai pro , pense Keegan Rice.

Dans les vestiaires, vous êtes entourés par les meilleurs joueurs du jeu. La plupart du temps, vous devez presque agir comme eux , ajoute-t-il.

Le jeune joueur de tennis, Keegan Rice, déclare que sa participation au tournoi Open d'Australie était une expérience surréaliste. Photo : Tennis Saskatchewan

Malgré son élimination au deuxième tour en double, l’adolescent de 16 ans estime qu’il a acquis beaucoup d'expérience.

Je saurai comment gérer mes sentiments et faire face à toutes les prochaines épreuves. Je pense qu'il y a beaucoup à apprendre , note Keegan Rice qui retournera bientôt pour s'entraîner au Centre national d'entraînement de Montréal.

Selon lui, il participera à des tournois juniors, ainsi qu'à des tournois professionnels masculins.

En fonction de mes résultats, je verrai où je peux aller. Soit je pourrais me rendre en Californie, soit je pourrais jouer mon prochain tournoi en France , précise le Réginois. Cependant, il admet qu’il a des difficultés à suivre ses cours tout en jouant au tennis.

Je dois passer des examens très bientôt. Malheureusement, je les ai manqués quand j’étais en Australie. J'étais très occupé, notamment ces deux derniers mois , indique Keegan Rice.

Avec les informations de Scott Larson