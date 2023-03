Les superhéros du quotidien en dessins

« Je pense que n’importe qui peut être un superhéros. Tu as juste besoin de trouver ce que tu peux amener au monde et en faire un endroit meilleur. »

L’illustrateur d'Edmonton a découvert son super pouvoir alors qu’il était enfant et qu’il dessinait de petites bandes dessinées.

Même quand j’étais adolescent, j’ai vendu des logos, des "fan arts", des murales. J’ai fait beaucoup de peintures dans les fenêtres d’entreprises de ma ville.

Depuis, il n’a jamais cessé de créer. Cette épopée l’a amené à dessiner pour quelques auteurs un peu partout dans le monde, notamment aux États-Unis et en Australie.

J’ai fait des dessins pour des écrivains qui me trouvent simplement par Internet.

Le talent d’Éric Gravel parle par lui-même. L’artiste réussit à vivre de ses créations principalement grâce au bouche à oreille.

« Je fais beaucoup de créations qui combinent le "fan art" et les bandes dessinées. Par exemple, une personne pourrait me demander de dessiner sa grand-mère en Wonder Woman. »