Le salaire minimum passera à 15 $ l’heure en octobre en Nouvelle-Écosse

Le salaire minimum actuel est de 13,60 $ l’heure. Il passera à 14,50 $ l’heure le 1er avril et à 15 $ l’heure le 1er octobre. Le salaire minimum devait atteindre ce seuil en avril 2024, après cinq augmentations en deux ans.

Le gouvernement provincial a écouté les recommandations du comité d'examen du salaire minimum de la Nouvelle-Écosse qui le pressait d'accélérer cette hausse, dans un rapport publié plus tôt cette année.

Le comité croit que ces hausses sont nécessaires pour attirer et retenir les travailleurs, s'adapter à l’inflation et rattraper la majorité des provinces et territoires du Canada.

L’augmentation permettra à la province de suivre le rythme de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve, qui passeront au salaire minimum de 15 $ le 1er octobre.

Les quatre provinces des Maritimes augmenteront le salaire minimum cette année. Photo : Radio-Canada / Mario De Ciccio

Au Nouveau-Brunswick, le salaire minimum passera de 13,75 $ à 14,75 $ l’heure le 1er avril, une troisième hausse de 1 $ en l’espace de 12 mois.

La Nouvelle-Écosse a également accepté d’augmenter le salaire minimum chaque année en avril en fonction de la variation en pourcentage de l’indice des prix à la consommation pour l’année civile précédente, plus 1 %. Là encore, il s'agissait d'une recommandation du comité d'examen du salaire minimum de la province.