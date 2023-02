Lac-Abitibi : les cours ont lieu même si le transport scolaire est annulé

Depuis le 23 décembre dernier, le Centre de services scolaire Lac-Abitibi a épuisé la banque de deux journées et demie de congé pédagogique prévues en cas d’intempéries.

Annulations du transport au Centre de services scolaire Lac-Abitibi en 2022-2023 Annulations du transport au Centre de services scolaire Lac-Abitibi en 2022-2023 Dates Durée Raisons *11 novembre 2022 ½ journée Pluie verglaçante *30 novembre 2022 1 journée Pluie verglaçante *23 décembre 2022 1 journée Tempête de neige 3 février 2023 1 journée Froid extrême

« Ce qu’on faisait depuis plus de 20 ans, c’est qu’on grignotait du temps d’enseignement sur les 180 jours des élèves et on inventait des journées pédagogiques qui n’existaient pas réellement. On commençait à avoir un problème éthique et professionnel lié à nos services qu’on ne donnait pas à nos élèves. » — Une citation de Isabelle Godbout, directrice générale du Centre de services scolaire Lac-Abitibi

Respecter le régime pédagogique

La nouvelle politique a donc été mise en place cette année dans le but de respecter les 180 jours de classe prévus au régime pédagogique.

À partir du moment où ces journées sont épuisées, on va appliquer la loi. C’est-à-dire que c’est possible que les tempêtes vont encore faire en sorte qu’on va annuler par sécurité le transport scolaire, sauf que les élèves qui pourront se présenter à l’école, ou dont les parents vont les conduire à l’école, vont bénéficier de services. Les écoles restent ouvertes. C’est un principe qui est applicable partout ailleurs. On était l'un des rares centres de services scolaires qui ne l’appliquaient pas , précise Isabelle Godbout.

Ne pas pénaliser les absents

Cette nouvelle façon de faire soulève toutefois beaucoup de réactions de la part de parents, surtout des inquiétudes pour les enseignements manqués. La décision revient toujours aux parents et Isabelle Godbout assure que les élèves dont l’absence sera motivée ne seront pas pénalisés.

Le jugement professionnel de tous nos professionnels, nos enseignants, va être exercé. Si on s’aperçoit qu’il manque beaucoup d’élèves dans la classe, nécessairement, l'enseignant ne fera pas exprès pour voir de la matière nouvelle ou faire un examen cette journée-là, par exemple. Il va probablement faire plus de l’enrichissement, de la récupération ou même de l’appui pédagogique. Il va revenir sur des concepts pour les consolider, mais il ne fera pas en sorte de pénaliser des élèves s’il constate qu’il y a une problématique de présence dans sa classe , indique Mme Godbout.

La directrice générale du Centre de services scolaire Lac-Abitibi (CSSLA), Isabelle Godbout. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andréi Audet

Dans les autres centres

À l’exception de l’Or-et-des-Bois, les autres centres de services scolaires de la région appliquent des politiques similaires. À l’Harricana, il y a maintenant deux journées et demie de puisées dans la banque de trois congés pédagogiques prévus pour intempéries.

À Lac-Témiscamingue, où le transport a été annulé pour une journée l’automne dernier et pour deux heures ce matin (vendredi), on réserve deux congés pédagogiques pour les conditions météorologiques défavorables durant l’année scolaire.

Aux centres de services scolaires Rouyn-Noranda et de l’Or-et-des-Bois, il n’y avait pas de cours prévus aujourd’hui puisqu’une journée pédagogique était déjà prévue au calendrier. Aux deux endroits, le transport scolaire a été annulé seulement une fois au cours de la présente année scolaire, soit le 30 novembre dernier.

Si Rouyn-Noranda possède une banque de trois congés pédagogiques prévus à cette fin, les écoles sont toujours ouvertes à l’Or-et-des-Bois lors de l’annulation du transport scolaire.