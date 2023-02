Quand le hip-hop et le violon s’affrontent, pour un Dance Battle

C'est dans une cabane d’hivernants au Fort Gibraltar, à Winnipeg, par une froide journée d’hiver, que nous avons rassemblé ces deux artistes pour enregistrer une performance unique. La trame de fond? Musique traditionnelle et rythmes électroniques : place à la bataille des pas et de l’archet!

L’idée était peut-être un peu inhabituelle : réunir deux artistes de disciplines très différentes dans un lieu unique pour une prestation. C'est ainsi que le jeune violoneux Douzie a pris place aux côtés du danseur GéNie Baffoe pour un affrontement, amicalement bien sûr!

Les deux musiciens manitobains forme un duo sur scène. Photo : Radio-Canada / Geneviève Murchison

D'abord, la musique!

La pièce, intitulée Le Jam, porte bien son nom. Elle est née spontanément en décembre 2022, alors que Douzie travaillait avec son acolyte TiBert. Les deux musiciens offrent, depuis quelques mois déjà, un spectacle en duo intitulé TiBert et Douzie. Lors d'une répétition, Tibert, qui agit comme conteur et joue quelques instruments, s’est mis à improviser avec son harmonica. Le tout a été capté par un micro et enregistré dans un logiciel. Ce fut la première version de la pièce.

J’ai gardé les parties solides et le lendemain j’ai mis ça sur des tracks. J’ai ajouté des sons de batterie et de la basse , explique Douzie.

Le jeune musicien, qui s’intéresse à la musique hip-hop depuis un bon moment, ajoute d’ailleurs une touche personnelle dans toutes ses productions. Il raconte qu’il est capable de visualiser la pièce d’avance dans son esprit.

Quand Connexion a proposé l’idée d'enregistrer une bataille de danse, il a tout de suite accepté. Il avait déjà eu une autre expérience semblable avec le danseur de gigue métisse Mikey Harris. Il s’agissait alors de deux genres artistiques qu’on associe au même répertoire folklorique des prairies : traditionnellement, un violon accompagne la danse métisse. Ayant beaucoup aimé sa première collaboration, Douzie voulait reproduire l’expérience mais avec un combo plus surprenant, en mélangeant les genres. Surtout que cette fois, il pouvait participer activement.

« J’ai aimé l’idée d’inclure le violoneux sur le plancher de danse. Et GéNie est un danseur extraordinaire. » — Une citation de Douzie, violoneux

C'est ce genre de son qu'il veut développer. Douzie vient d'entamer une carrière parallèle de DJ et il explique que son style est une fusion entre de la musique traditionnelle jouée autour d’un feu de camp mixée avec des rythmes hip-hop. Il tient à représenter sa culture métisse dans ses compositions. Le répertoire des violoneux du Manitoba n’est pas tout à fait comme le folklore canadien-français ou acadien, précise-t-il.

Eugène (GeNie) Baffoe danse le hip-hop Photo : Radio-Canada

Et puis la danse!

GéNie Baffoe a découvert sa passion pour le hip-hop à l’âge de 12 ans, après avoir vu sa sœur danser lors d’un spectacle. Le premier pas de danse qu’il a appris est le fameux moonwalk, un mouvement de pas glissé, rendu populaire par le chanteur Michael Jackson.

Aujourd’hui, le danseur expérimenté incorpore différents styles, soit la house, le popping, le krump et le hip-hop. Pour se préparer pour la performance de Connexion, il a écouté plusieurs fois la trame sonore et exécuté quelques pas, seul, lors de répétitions. Au moment de l’enregistrement, il a réalisé sa routine aisément et à cinq reprises pour les caméras.

« J’ai senti l'énergie et le dynamisme d’Alexandre. Ça a réchauffé la cabane tout de suite. » — Une citation de GéNie Baffoe, danseur de hip-hop

La complicité était évidente dès les premières notes pour ces deux artistes qui ne se connaissaient pas avant. Ils se sont promis de rester en contact. C'est peut-être le début d'une nouvelle collaboration...