L’incendie à la Fromagerie St-Albert : « un mal pour un bien », selon l’ancien DG

M. Ouimet fait allusion au redémarrage de l’entreprise, deux ans plus tard, dans une nouvelle usine plus moderne et 30 % plus grande que l’ancienne.

Nos clients ne voulaient pas que ça s’arrête, et nous autres non plus , raconte-t-il en entrevue à l’émission Les matins d’ici, vendredi.

Les tablettes de la Fromagerie St-Albert font de la place pour les produits locaux de l'est ontarien. Photo : Radio-Canada / Rebecca Kwan

On n’avait plus de fromagerie ni de deuxième famille. C’était triste de voir nos employés sans travail. Il fallait s’occuper d’eux, s’assurer qu’ils aient du chômage.

Mais la route entre l’incendie du 3 février 2013 et cette réouverture a été parsemée d’embûches. Il aurait été facile d’abandonner, mais la Fromagerie St-Albert tenait à renaître de ses cendres.

Les flammes avaient complètement ravagé la fromagerie. (Photo d'archives) Photo : Lorraine Demers

À court terme, la direction s’est entendue avec la Fromagerie Champêtre, en sol québécois, pour la production de fromage en grains. Elle a aussi installé une petite roulotte virée en magasin pour poursuivre la vente.

C’était important de poursuivre nos activités! On a rappelé des employés qui sont revenus. [...] Certains ne sont jamais revenus, mais ça fait partie de la game , assure Réjean Ouimet.

Pour commémorer ce 10ème anniversaire, vendredi, la Fromagerie a mis en vente ses morceaux de cheddar de 10 ans d'âge au prix spécial de 5 dollars.