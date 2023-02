La santé publique fait des recommandations en vue de la télésérie « Mégantic »

La télésérie sera présentée sur Club illico dès le 9 février, mais la population de Lac-Mégantic pourra visionner le premier épisode lundi prochain. Deux projections sont prévues, et toutes les places sont déjà réservées, selon la Ville de Lac-Mégantic.

Par ses recommandations, la santé publique veut fournir des outils aux gens qui pourraient être perturbés par les images. Elle ne souhaite pas faire de conseils quant au visionnement de la télésérie elle-même, jugeant qu'elle n'a pas à se positionner quant à la qualité, la pertinence ou la légitimité de la série ni sur la décision qu'aura à prendre la population sur son visionnement . Cependant, elle souhaite conseiller les gens pour qu'ils puissent prendre une décision éclairée et soient à l'affût des drapeaux rouges qui pourraient surgir lors du visionnement.

Conseils à la population générale Envisager de limiter l'exposition aux images si des symptômes d'anxiété ou de stress surgissent à la suite du visionnement d'un épisode, ou que le sommeil devient perturbé.

Limiter également l'exposition si cela provoque une perte de l'envie de faire des activités plaisantes.

Éviter de regarder la télésérie avant d'aller dormir.

Regarder les épisodes dans un environnement calme et rassurant, avec le son plus faible et un peu de lumière.

Lire les résumés de certaines vidéos au lieu de les regarder.

Privilégier les contacts humains plutôt que les réseaux sociaux pour discuter de la télésérie.

Avoir un proche pour discuter des émotions provoquées par les épisodes.

Limiter le nombre d'heures d'exposition des enfants à ces images. Source : Communiqué de la Direction de la santé publique de l'Estrie

Près de 10 ans après la tragédie, la directrice de la santé publique en Estrie, Isabelle Samson, rappelle que plusieurs personnes souffrent encore de symptômes de stress post-traumatique et que de nombreux événements viennent régulièrement rappeler de mauvais souvenirs à la communauté, comme les discussions liées à la voie de contournement.

Il y a un cumul de stresseurs importants. C'est pour ça qu'on est très proactifs par rapport à notre soutien à la population et sur le terrain, explique la directrice de la santé publique en Estrie, Isabelle Samson. C'est notre devoir d'être inquiets, mais ce n'est pas la série comme telle. La série, c'est un événement parmi tant d'autres.

La médecin affirme cependant que la télésérie pourrait avoir un effet bénéfique et qu'elle est convaincue que la population est bien préparée pour son arrivée.

« On sait que la population est résiliente et qu'il y a beaucoup de liens de confiance qui sont tissés et qu'il y a des demandes d'entraide. On est confiants que la population va passer à travers cela et va même savoir en tirer profit. » — Une citation de Dre Isabelle Samson, directrice de la santé publique en Estrie

Des membres de la santé publique seront sur place lundi lors du visionnement pour observer les réactions et offrir du soutien, en cas de besoin. La Dre Isabelle Samson souhaite également que l'accent soit mis sur les belles réussites faites par la communauté à travers cette tragédie, et non seulement sur les blessures vécues.

Avec les informations de Thomas Deshaies