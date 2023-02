Scott Moe a prêté serment le 2 février 2018, devenant ainsi le 15e premier ministre de la Saskatchewan.

Dans un communiqué publié jeudi, le ministre du Commerce et du Développement des exportations et de l'Immigration, Jeremy Harrison, salue le leadership du premier ministre.

Il affirme que la bonne santé financière de la province a permis au gouvernement de Scott Moe d'envoyer les chèques d’accessibilité financière de 500 $ aux Saskatchewanais.

M. Harrison note aussi que la Saskatchewan arrive au deuxième rang des provinces ayant le taux de chômage le plus bas et que la population de la province a atteint le seuil des 1,2 million d'habitants cette année.

Des critiques sévères de l'opposition

Toutefois, la cheffe du NPD de la Saskatchewan, Carla Beck, estime que le premier ministre a échoué en 5 ans de pouvoir et qu'il n'y a « a pas grand-chose à célébrer » en rétrospective.

En conférence de presse jeudi, elle a évoqué le PIB de la province, qui a chuté de plus de 6 % entre 2018 et 2021,  (Nouvelle fenêtre) selon Statistique Canada. Il s'agit de la plus forte baisse dans l'ensemble des provinces.

L'économie a ralenti, la croissance de l'emploi a diminué, et nos jeunes font leurs bagages pour quitter la province, s'ils réussissent à trouver un vol , ajoute Carla Beck, faisant référence à la migration interprovinciale et aux quelque 35 900 personnes qui ont quitté la province entre le 1er juillet 2018 et le 30 juin 2022.

Les néo-démocrates ont-ils raison de critiquer les 5 années au pouvoir de Scott Moe ? ÉMISSION ICI PREMIÈRE • Point du jour Les néo-démocrates ont-ils raison de critiquer les 5 années au pouvoir de Scott Moe ?. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Pour sa part, la porte-parole du NPD en matière d'économie et d’emploi, Aleana Young, qualifie le chef du Parti de la Saskatchewan et son prédécesseur de pires gestionnaires économiques au Canada .

Elle ajoute que la croissance de l'emploi dans la province (3 %) et la croissance des emplois à temps plein (2 %) sont les pires au Canada. À son avis, le faible taux de chômage que le gouvernement brandit est dû au nombre élevé de personnes qui quittent la province.

Aleana Young estime que le gouvernement doit mieux soutenir les nouveaux entrepreneurs. Elle plaide aussi pour le retour à la catégorie de la réunification familiale du programme des candidats à l'immigration de la Saskatchewan.

En tête de peloton

Dans une réponse aux critiques de l'opposition, le Parti Saskatchewanais du premier ministre Scott Moe affirme que le NPD de la Saskatchewan a une mauvaise appréciation de la réalité.

Dans un courriel, le ministre Jeremy Harrison rappelle que la province a connu une forte hausse de sa population et qu'elle affiche des taux d'emploi record pour les femmes et les Autochtones.

Notre l'économie connaît la croissance la plus rapide du pays. Le Conference Board du Canada prévoit que la Saskatchewan sera en tête du peloton cette année et l'année prochaine , ajoute-t-il.

La présidente de la Fédération du travail de la Saskatchewan, Lori Johb, affirme pour sa part que les syndicats sont tenus à l'écart des discussions sur l'emploi dans la province et a qualifié l'état de l'emploi en Saskatchewan de désastreux .

Lorsqu'on regarde vraiment les chiffres, on constate que nous sommes au bas de l'échelle pour presque tout. Il n'y a pas d'accès à de bons salaires et à des emplois convenables.

Avec les informations de Karel Houde-Hébert et Dayne Patterson