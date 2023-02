Le gouvernement Legault veut garder l’expertise Medicago au Québec

Ottawa et Québec sont à la recherche d'une entreprise pour reprendre les activités de Medicago. La cessation des activités de la Pharmaceutique ne doit pas rimer avec la perte de son expertise et de ses travailleurs au Québec, insistent des ministres québécois.

Medicago annonçait jeudi qu'elle cessait ses activités après les nombreux obstacles auxquels elle s’est heurtée pour commercialiser son vaccin, à base de plantes, contre la COVID-19. Mitsubishi Chemical Group, à la tête de l’entreprise basée à Québec, a jugé qu'il n'était pas viable de continuer à investir dans la commercialisation des produits de développement de l’entreprise.

Médicago embauchait plus de 300 employés qui ont développé une expertise en laboratoire. Avec la pénurie de main-d'œuvre, nul doute qu’ils retrouveront un emploi, mais la province veut s’assurer que leurs acquis soient maintenus.

Clairement c’est ce qui nous préoccupe. On doit maintenir ça. Si les gens vont travailler ailleurs, cette expertise-là va disparaître , déclare le ministre de l’Économie, de l’Innovation et du Développement économique régional, Pierre Fitzgibbon en entrevue à l'émission Première Heure.

« On va tout faire pour que le milieu pharmaceutique voie en Medicago et en ces employés-là quelque chose d’intéressant pour le futur. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et du Développement économique régional

Les gouvernements fédéral et provincial sont déjà à la recherche de repreneurs depuis quelques mois. Pierre Fitzgibbon sait depuis décembre que Mitsubishi ne veut pas rester actionnaire de Medicago.

« J’ai contacté deux entreprises stratégiques et sur les deux, il y en a une qui est intéressée à regarder ça. [...] Nous comme gouvernement, on va en identifier d’autres. » — Une citation de Pierre Fitzgibbon, ministre de l’Économie, de l’Innovation et du Développement économique régional

Le ministre des Finances, Éric Girard, abonde dans le même sens que son collègue. Il faut retrouver un repreneur, qui va garder la propriété intellectuelle des laboratoires, des espaces. [...] Ce n'est pas positif, mais je suis optimiste qu'on va trouver des solutions.

Trouver un repreneur est important sans quoi, Mitsubishi pourrait partir avec les brevets de Medicago.

Si l’entreprise est dissoute et personne reprend l’entreprise, techniquement le propriétaire a les brevets parce qu'il ne reste plus rien au Québec. Mais, on n’est pas rendu là , explique le ministre Fitzgibbon qui affirme que le gouvernement pourrait, dans ce cas, payer pour les garder et les protéger.

Des problèmes depuis des mois

Marc Dionne, médecin spécialiste en santé publique et chercheur clinicien au CHU de Québec, a participé au développement du vaccin de Medicago contre la COVID-19.

Il n’est pas surpris de la tournure des événements. On sentait depuis des mois que Medicago avait des problèmes. Je ne comprenais pas que l'on continuait de construire le bâtiment parce que je savais que l’entreprise était en difficulté , dit-il.

En 2018, la biopharmaceutique lançait le début des travaux de construction de sa nouvelle usine dans le secteur D'Estimauville au coût de 245 millions de dollars. Ce projet lancé, avant la pandémie, prévoyait une installation de 44 000 m². La construction de l'usine sera suspendue.

Selon Marc Dionne, il était impossible depuis plusieurs mois de poursuivre les essais cliniques sur le vaccin de Medicago contre la COVID-19 autorisé par Santé Canada en février 2022.

« On avait besoin de quelques milliers de doses pour les essais cliniques, mais l’entreprise était dans l’impossibilité de nous les fournir alors qu’elle aurait dû fournir 100 millions de doses au Canada. » — Une citation de Marc Dionne, médecin spécialiste en santé publique et chercheur clinicien au CHU de Québec

Ottawa avait signé un accord pour acheter jusqu’à 76 millions du vaccin Medicago, en plus d’injecter 173 M$ à l’entreprise pour le développement de vaccins contre la COVID-19 et la mise en place d’installations de production à Québec.

Selon le cabinet du ministre fédéral de l'Innovation, des Sciences et de l'Industrie, François-Philippe Champagne, Mitsubichi est en rupture de contrat avec le gouvernement fédéral. L’énergie du ministre serait toutefois centrée, à ce point-ci, sur la recherche de solutions.