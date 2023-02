Une cinquantaine de nouveaux commerces au centre-ville de Trois-Rivières en trois ans

La Ville de Trois-Rivières se réjouit du dynamisme de son centre-ville. Elle dénombre l’ajout de 53 commerces et bureaux de professionnels en trois ans.

Depuis 2020, 558 800 $ ont été versés à 40 entreprises par l’entremise du Programme de revitalisation et de développement des établissements d’entreprise au centre-ville. Quant au Programme d’aménagement de bureaux au centre-ville, il a versé 80 000 $ à quatre places d’affaires en 2022. Ce programme a été lancé en 2022 et a contribué à l’investissement de 850 000 $ dans des travaux divers au centre-ville.

Innovation et développement économique Trois-Rivières (IDÉ TR) a également offert 230 000 $ à 19 entreprises en 2021 et en 2022 pour soutenir des entreprises commerciales et des bureaux professionnels. Cette aide a créé 87 emplois, selon l'organisme.

Le maire suppléant de Trois-Rivières Daniel Cournoyer se dit fier de ces résultats et affirme que Trois-Rivières est regardée par d’autres.

Au cours des derniers mois, nous avons accueilli plusieurs délégations d’administrations municipales curieuses de découvrir la recette Trois-Rivières , indique-t-il.