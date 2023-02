Redécoupage électoral : Diane Lebouthillier veut faire entendre son opposition à Ottawa

La députée juge que la proposition présentée cette semaine par la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales est irrecevable et antidémocratique .

Mme Lebouthillier veut utiliser son privilège de députée pour faire entendre officiellement son opposition devant le Comité permanent de la procédure et des affaires de la Chambre.

Cette proposition de redécoupage n’est pas coulée dans le béton et sera étudiée par le comité parlementaire , explique Diane Lebouthillier. Les députés auront l’occasion de se prononcer avant que le tout soit final.

« J'irai me faire entendre et je n'ai certainement pas l'intention de lâcher le morceau. C'est le poids politique de toute notre région qui en dépend, et pour moi, c'est aussi l'avenir de la démocratie. » — Une citation de Diane Lebouthillier, députée libérale de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

Un territoire immense

Dans la refonte proposée cette semaine, les MRC de La Matanie et Avignon viendraient s'ajouter au territoire de la circonscription Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine.

Diane Lebouthillier soutient qu'un territoire aussi vaste éloignerait encore davantage les citoyens de leur député, affecterait la qualité des services offerts dans les bureaux de circonscription et ne pourrait réfléter adéquatement les multiples particularités régionales.

La nouvelle circonscription proposée se nommerait Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj. Elle engloberait 7 MRC , 55 villes et municipalités et trois communautés autochtones dispersées sur près de 1000 kilomètres de côte. L’archipel madelinot est accessible seulement en bateau ou en avion.

Ce matin je suis dans mon bureau de comté à Grande-Rivière, je suis à 6 heures de route de Matane, alors que j'ai des collègues qui font le tour de leur comté à vélo , illustre Mme Lebouthillier. J’essaie de faire de mon mieux pour aller aux Îles-de-la-Madeleine quatre fois par année. Ce qui est proposé avec la nouvelle carte électorale éloigne encore davantage le député des Îles-de-la-Madeleine.

« L’abolition d’une circonscription dans l’Est-du-Québec est contre-productive sur le plan de la démocratie et de la représentation des régions rurales. » — Une citation de Diane Lebouthillier, députée libérale de Gaspésie-Les Îles-de-la-Madeleine

La circonscription Gaspésie—Les Îles-de-la-Madeleine—Listuguj s'étendrait de l'île d'Entrée, aux Îles-de-la-Madeleine à Baie-des-Sables, au Bas-Saint-Laurent. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Isabelle Larose

Diane Lebouthillier indique avoir communiqué avec l'actuelle députée bloquiste d'Avignon–La Mitis–Matane–Matapédia, Kristina Michaud, pour lui réitérer son soutien.

On s’est engagées d’un commun accord à ce que la région parle d’une seule et même voix , mentionne Mme Lebouthillier. Cet enjeu dépasse toute partisanerie et je trouve qu’il est plus important que jamais de travailler ensemble pour le bien de notre région.

Diane Lebouthiller rappelle que la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales est un organisme indépendant, mais soutient qu’il y a certainement des discussions qu’on se doit d’avoir à l’interne .