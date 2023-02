Ottawa retire deux amendements controversés à la Loi sur le contrôle des armes à feu

Une motion a été adoptée vendredi par consentement unanime, au Comité permanent de la sécurité publique et nationale, pour retirer les deux amendements jugés problématiques touchant les armes d'assaut. Ces amendements étaient notamment décriés par les chasseurs.

Ces amendements au projet de loi C-21 des libéraux devaient entre autres mieux définir les armes d’assaut interdites au Canada, en plus de restreindre la possession de modèles d’armes à feu semi-automatiques possédant un chargeur amovible et pouvant contenir plus de cinq cartouches.

Jugés trop sévères par les conservateurs ainsi que par plusieurs associations de chasseurs et d‘amateurs d’armes à feu, ces modifications au projet de loi proposées par le gouvernement auraient eu pour effet, selon eux, de rendre illégales un large éventail d’armes semi-automatiques dont certaines utilisées pour la chasse.

Le fait que ces importants amendements aient été ajoutés à la dernière minute l'automne dernier par le gouvernement, soit plusieurs mois après le dépôt du projet de loi, était également une source d'irritation au sein du Comité permanent de la sécurité publique chargé d'étudier la pièce législative.

Plus de détails suivront.