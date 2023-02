Des organismes interpellent la députée Suzanne Tremblay sur la question du logement

Citant les plus récentes données de la Société canadienne d'hypothèques et de logement (SCHL) sur la situation du marché locatif de Gatineau, le Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) souhaite que la députée porte la voix des locataires de Gatineau à Québec en vue du prochain budget .

Les organismes militant pour le droit au logement comptent lui demander de convaincre le premier ministre de mieux financer le logement social.

La manifestation est organisée par Logemen'occupe et le Collectif régional de lutte à l’itinérance (CRIO).

Le 26 janvier dernier, le rapport sur le logement locatif de la SCHL révélait qu’à Gatineau, le taux d’inoccupation des logements locatifs est à son plus bas depuis 2002 et que le coût des logements y a fait un bond fulgurant. Les locataires doivent débourser 1269 $ par mois pour vivre dans un appartement de deux chambres, soit une augmentation de 9,1 % en l’espace d’un an.

Les organismes de défense du droit au logement se disent alarmés par les effets de cette crise et par l’absence de réaction du gouvernement québécois pour renverser la vapeur .

Les ménages locataires à faible et à modeste revenus sont durement affectés par la rareté de logements adéquats. Ils s’appauvrissent et ça va aller en empirant si rien n’est fait. Les loyers augmentent rapidement; les logements qui étaient encore accessibles disparaissent et ne reviendront pas. En même temps, on constate une hausse importante des reprises de logement et des évictions de locataires à faible revenu. Ces gens ont grandement besoin de logements sociaux! alerte François Roy, coordonnateur de Logemen'occupe, par voie de communiqué.

François Roy, coordonnateur de Logemen'Occupe (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Marie-José Corriveau, coordonnatrice du FRAPRU , estime que tout doit être fait pour accélérer la livraison de logements sociaux .

Il faut que le prochain budget comprenne des investissements conséquents dans AccèsLogis, le seul programme qui finance le développement du logement social au Québec, en autant qu’on le finance convenablement. Le gouvernement québécois doit choisir le secteur sans but lucratif pour faire progresser le droit au logement des personnes mal-logées; le marché privé n’est pas fiable pour cela, son principal objectif étant la recherche de profits , déclare-t-elle.

Le FRAPRU , Logemen’occupe et le CRIO demandent plus précisément que Québec garantisse la réalisation de tous les logements déjà programmés dans AccèsLogis et de lancer un grand chantier d’au moins 10 000 nouveaux logements sociaux par année, pendant cinq ans, pour répondre aux besoins dans toutes les régions.