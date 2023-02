Froid extrême : peu de demandes de survoltage chez CAA Québec

CAA-Québec a mis le paquet pour répondre à une demande qui s'annonçait élevée en ce matin qui frôle les -30 degrés. Environ 185 employés étaient en poste pour répondre et répartir les appels, comparativement à environ 60 pour une journée normale.

Martin Hallé est patrouilleur à la CAA depuis 15 ans. Il s’attendait à un début de journée beaucoup plus occupé, il a attendu une heure avant de recevoir son premier appel. À 9 h 35, 630 services avaient été rendus dans la province et 1057 appels traités.

La plus grosse journée de l’existence de l’organisme était le 8 janvier 2015, 14 700 membres avaient été dépannés alors qu’il faisait -30.

Le télétravail a probablement sauvé la donne. Il y a beaucoup de gens que vu que les autos ne partiront pas, ils vont décider de faire du télétravail chez eux, croit le patrouilleur. Ils vont laisser l'auto dans la cour, ils vont rentrer chez eux, faire du télétravail et ils vont nous appeler plus tard.

La technologie contribue aussi à réduire le nombre de demandes de survoltage. Il est maintenant assez simple de s’assurer que sa voiture démarre malgré le froid. Il suffit de changer la batterie à chaque trois ou quatre ans et de démarrer son véhicule aux deux ou trois jours et laisser tourner le moteur une vingtaine de minutes, explique M. Hallé.

« On peut avoir une vieille voiture, si on a une bonne batterie d'un an ou deux avec la technologie d'aujourd'hui ça devrait très bien partir. »