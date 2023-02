Grèves dans les universités en Atlantique : salaire et stabilité parmi les causes

Plusieurs facteurs conjoncturels et structurels expliquent les grèves déclenchées récemment par les professeurs de l'Université Memorial, à Terre-Neuve-et-Labrador et ceux de l'Université du Cap-Breton, en Nouvelle-Écosse, selon le trésorier de l'Association canadienne des professeurs d'université, Yalla Sangaré.

Les professeurs de l'Université de l'Île-du-Prince-Édouard pourraient voter sur une motion de grève dès la semaine prochaine s’ils décident de le faire.

Dans le cas des trois universités, les syndiqués réclament notamment de meilleurs salaires et plus de stabilité d'emploi.

Comme facteurs conjoncturels, je crois qu’avec ce qui passe en Ukraine et dans l’inflation, les gens ont vu leur pouvoir d’achat s’éroder. Donc, il y a certainement des demandes de ce côté-là. Je pense aussi qu’avec ce qui s’est passé à l’Université Laurentienne, les associations de profs se sont réveillées et ont dit peut-être qu’il faut qu’on fasse attention à ce qui se passe , explique Yalla Sangaré au cours d’une entrevue accordée à l’émission Le réveil Nouvelle-Écosse et Terre-Neuve-et-Labrador, d’ICI Acadie.

Yalla Sangaré est directeur du département des sciences administratives, professeur agrégé de finance, management stratégique et commerce international, à l’Université Sainte-Anne en Nouvelle-Écosse. Photo : Gracieuseté/Yalla Sangaré

L’Université Laurentienne, en Ontario, est passée par un processus de restructuration sous la protection de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, qui a pris fin en novembre. C’était la première université publique au pays à se mettre à l’abri de ses créanciers. Elle a aboli des dizaines de programmes et licencié une centaine de professeurs et d’autres employés.

Les conflits de travail dans les universités en Atlantique ont aussi des facteurs locaux propres à chacune d’entre elles, ainsi que des facteurs structurels, poursuit Yalla Sangaré.

Il y a des facteurs plus structurels à savoir que, peut-être, les universités sont devenues plus complexes. Il y a des enjeux plus complexes de liberté académique, de propriété intellectuelle , estime M. Sangaré.

Des enseignants en recherche de collégialité

Les professeurs des trois universités en Atlantique s'inquiètent aussi pour la gestion de leur établissement respectif. Ceux de l’Université Memorial, notamment, veulent avoir leur mot à dire lors de la prise de décisions importantes pour l'institution.

Une partie des professeurs de l'Université du Cap-Breton fait la grève. Photo : Radio-Canada / Erin Pottie

Les profs n’ont pas de représentant sur ce qui serait un peu l’équivalent du conseil des gouverneurs, qui prend les décisions stratégiques pour l’Université. [...] Je crois qu’à Memorial ils veulent aussi que la collégialité soit dans la convention collective. Évidemment, les gestionnaires sont souvent réticents à ça. Ils parlent d’un droit de gestion, mais je ne pense pas que les profs veulent gérer l’Université. Ils veulent plus de collégialité , précise M. Sangaré.

Le trésorier de l'Association canadienne des professeurs d'université fait confiance à ces institutions et à leurs professeurs pour régler les grèves en cours.