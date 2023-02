Méconnaissance des légumineuses

« Une légumineuse? C’est une machine pour hacher les légumes? » — Une citation de Vox pop, 1981

Vox pop dans une épicerie sur ce que sont les légumineuses.

Le 23 mars 1981, un vox pop réalisé dans une épicerie et présenté lors de l’émission Femmes d’aujourd’hui confirme un fait. Les consommateurs ne sont guère familiers avec la famille des légumineuses.

Plusieurs définissent les pommes de terre et les carottes comme des légumineuses.

D’autres personnes interrogées croient même que ce terme peut désigner une machine.

Pour que cesse la confusion autour de l’identité des légumineuses, la journaliste Renée Rowan s’entretient, durant cette même émisison, avec la nutritionniste Louise Lambert-Lagacé qui nous explique la nature exacte de cette famille d’aliments.

La journaliste Renée Rowan et la nutritionniste Louise Lambert-Lagacé démystifient ce que sont les légumineuses.

Oubliez les carottes et les pommes de terre.

Les légumineuses sont des légumes qui poussent dans des gousses et qu’on fait sécher pour mieux les conserver.

Cette famille de légumes secs se divise en trois sous-familles : les pois, les fèves et les lentilles.

Renée Rowan et Louise Lambert-Lagacé nous apprennent bien des choses sur les légumineuses.

Ils se substituent avantageusement à la viande et ils sont économiques.

Leurs effets secondaires, que plusieurs consommateurs craignent, notamment les flatulences, peuvent être éliminés par un rinçage méticuleux et une cuisson appropriée.

Un aliment presque miraculeux

Marie-Josée Taillefer interviewe des spécialistes en alimentation sur les bienfaits des légumineuses.

La coanimatrice de L’épicerie, Marie-Josée Taillefer, lors de l’émission du 19 janvier 2005, interroge la nutritionniste Anne-Marie Roy sur les vertus des légumineuses.

Anne-Marie Roy décrit ces dernières comme étant des « petites mines d’or ».

On avait découvert récemment, au début 2005, que certaines légumineuses, notamment les haricots rouges, possèdaient des propriétés antioxydantes supérieures à plusieurs fruits et légumes.

Les légumineuses sont bourrées de vitamines en tout genre.

Elles contiennent par ailleurs une importante quantité de fibres alimentaires qui favorisent le transit intestinal.

Anne-Marie Roy souligne que la diète des Québécois inclut un pourcentage insuffisant de fibres alimentaires.

On aurait intérêt à intégrer davantage de légumineuses dans nos menus, conseille-t-elle.

Il existe par ailleurs un mythe tenace : les légumineuses font grossir.

Ce serait dans les faits le contraire.

L’absorption de ces dernières contribue à une impression de satiété qui empêche de trop manger.

La chercheuse Amélie Charest de l’Université Laval signale, pour sa part, que les légumineuses diminuent le taux de cholestérol sanguin.

Cette baisse pourrait atteindre jusqu’à 30 % si l’on en consomme de manière régulière.

Elles combattent aussi certains cancers comme celui du côlon.

Elles aident aussi à contrôler la glycémie, ce qui constitue une arme supplémentaire de lutte contre le diabète.

Un dernier conseil : sucres et légumineuses ne font pas bon ménage, notamment parce que ce mélange favorise une fermentation qui peut provoquer des flatulences.

Dans ce contexte, l’ajout de sirop d’érable aux traditionnelles fèves au lard serait malheureusement une idée peu recommandable.

Une exportation de poids dans l’agroalimentaire canadien

« 40 % de toutes les légumineuses vendues dans le monde ont été récoltées au Canada. » — Une citation de Rachel Brillant, 2016

La culture des légumineuses et leur exportation pèsent beaucoup dans l’agroalimentaire canadien.

C’est particulièrement vrai dans les provinces du Manitoba et de la Saskatchewan.

Reportage de Rachel Brillant sur la production des légumineuses au Manitoba et en Saskatchewan

C’est ce que nous rappelle ce reportage de la journaliste Rachel Brillant présenté à l’émission La semaine verte du 9 janvier 2016.

La journaliste s’est rendue dans ces deux provinces des Prairies pour constater l’essor de la production de ces aliments depuis quelques années.

Dans les villages du sud du Manitoba et en Saskatchewan, on alterne désormais de plus en plus souvent entre les récoltes de légumineuses et de blé.

Il y a des avantages à cette pratique.

La culture des légumineuses détruit notamment les maladies qui endommagent le blé. Il est maintenant acquis que la rotation des cultures contribue à la santé des sols.

L’expansion de la culture des légumineuses est aussi favorisée par l’exportation de ces aliments dans plusieurs parties du monde et par l’engouement pour les cuisines du monde en Amérique du Nord.

Les légumineuses canadiennes contribuent à lutter contre la faim dans le monde selon les Nations unies.

Un fermier interviewé par Rachel Brillant avoue être très surpris de pouvoir vendre toute sa production qui est en constante augmentation.

Les cultures du blé et du canola demeurent sans aucun doute de puissants symboles de l’agriculture au Canada.

Mais le développement des légumineuses prend de plus en plus de place même si ce fait reste un secret bien gardé en dehors des provinces des Prairies, conclut le reportage.