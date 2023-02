Une clinique pour les victimes d’étranglement ouvre ses portes dans le Grand Vancouver

Avertissement : ce texte contient des informations qui pourraient choquer.

La clinique mobile Embrace, qui offrait des soins aux victimes d’étranglement depuis 2015 à Surrey, a maintenant un emplacement permanent tout près de l’Hôpital Surrey Memorial; la Strangulation Clinic. Toutes les victimes de 13 ans et plus y sont accueillies, peu importe leur genre.

Hannah Varto, une infirmière praticienne à la clinique, raconte que beaucoup de victimes sont surprises d’apprendre qu’elles pourraient avoir subi un traumatisme cérébral à la suite d’un étranglement ou de coups à la tête.

Ce que nous voyons lors de suivis avec ces patientes, c’est qu’elles ont tous les symptômes d'une commotion cérébrale, incluant des maux de tête, des difficultés à se concentrer, de problèmes de mémoire et de l'insomnie.

Les personnes qui se présentent à la clinique reçoivent un examen complet de la tête et du cou pour évaluer leurs blessures et les dommages aux vaisseaux sanguins.

La clinique offre également aux victimes un service de conseillers, des soins en santé mentale, ainsi que des conseils de traitements à suivre à la suite d’une attaque.

« Ça me donne des frissons juste de le dire, mais les personnes qui ont été étranglées par leur partenaire, surtout les femmes, sont sept fois plus à risque d'être tuées par leur conjoint à l’avenir. » — Une citation de Hannah Varto, Infirmière praticienne, clinique Embrace

Un signe d'escalade de la violence

Un ancien procureur de la Couronne avec 30 ans de métier, Winston Sayson, explique que l’étranglement est un indicateur important d’une escalade de la violence conjugale à venir. Arrivé à ce point, c'est une zone très dangereuse , dit-il.

En 2019, le Code criminel a été amendé pour ajouter l’étranglement et la suffocation aux agressions avec arme ou causant des lésions corporelles  (Nouvelle fenêtre) . Une personne reconnue coupable du chef d’accusation peut être passible d’une peine de 10 ans d'emprisonnement.

La clinique Embrace offre des examens de la tête et du cou ainsi que du counselling aux victimes d'étranglements. Photo : Radio-Canada / Ivanoh Demers

Des symptômes de commotion cérébrale

Si les étranglements sont répétitifs, les symptômes sont semblables à ceux de joueurs de hockey ou de football à la retraite qui ont subi plusieurs commotions cérébrales à la suite de coups à la tête, affirme Paul van Donkelaar, professeur des sciences de la santé à l’Université de la Colombie-Britannique et enquêteur principal du groupe de recherche Supporting Survivors of Abuse and Brain Injury through Research.

Elles (les victimes) vivent avec des symptômes chroniques pendant des mois, des années et cela va probablement mener à des maladies neurodégénératives comme la démence et l'Alzheimer ,déclare le chercheur qui croit que davantage d’études sont nécessaires sur les traumatismes crâniens causés par la violence interpersonnelle.

Détecter et traiter l’étranglement

Un organisme d’aide aux femmes violentées basé à Vancouver, le Battered Women's Support Services , ajoute qu’il est important pour les professionnels de la santé de savoir comment déterminer si un étranglement a eu lieu lorsqu’ils examinent une victime de violence familiale.

Des victimes qui sont traitées pour blessures et ecchymoses qui ne dévoilent pas qu’elles ont été étranglées ne recevront pas les soins nécessaires, explique la Régie de la santé Vallée du Fraser.

La Régie de la santé dévoile que 55 % des 405 victimes de violence conjugale examinées à l'Hôpital Surrey Memorial de 2017 à 2022 avaient subi un étranglement.

Les organismes qui aident les victimes précisent qu’il est important pour tous les services d’aide, le système de santé et les services policiers de collaborer, car les victimes ne sont souvent pas libres ou à l’aise d’aller chercher l’aide dont elles ont besoin.

Si vous êtes victime de violence conjugale, contactez : Si vous êtes en danger immédiat ou craignez pour votre sécurité, appelez le 911. VictimLinkBC (service multilingue gratuit, 7 jours sur 7, 24 heures sur 24, pour la C.-B. et le Yukon) appel ou texto au 1-800-563-0808

courriel à VictimLinkBC@bc211.ca Inform'Elles (en français du lundi au vendredi 10 h – 18 h) (604) 653-8213

info@informelles.ca

Avec les informations de Baneet Braich