Un enfant d’un an sauvé d’une surdose d’opioïde

Des parents font face à des accusations criminelles à la suite d’une surdose d’opioïde de leur enfant d’un an selon la police de Kingston.

Le 27 janvier, les services d’urgence ont été appelés par les parents vers 21 h parce que l’enfant était inconscient et sans signes vitaux, selon un communiqué de la police.

Les premiers répondants ont traité l’enfant sur place avant de le transporter à l’Hôpital général de Kingston. Une fois à l’établissement, plusieurs doses de naloxone ont été administrées à l’enfant, ce qui a renversé les effets de la surdose d’opioïde et lui a sauvé la vie, explique la police.

L'Hôpital général de Kingston où a été traité l'enfant. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Frédéric Pepin

Les policiers ont retrouvé des stupéfiants, dont du fentanyl, dans la maison familiale.

Des narcotiques se trouvaient à la portée de l’enfant. Les parents de 34 et 22 ans ont été arrêtés et sont accusés de négligence criminelle causant des lésions corporelles et de possession de drogue.