Islamophobie : lettre en appui à Amira Elghawaby

Nous sommes sensibles aux préoccupations qui ont été soulevées depuis sa nomination, mais le défi qu’elle doit relever est de taille et nous sommes d'avis qu’il faut donner la chance à Madame Elghawaby d'exercer et de remplir le mandat pour lequel elle a été nommée , écrivent la trentaine de signataires dans une lettre envoyée aux médias vendredi matin.

En plus de Charles Taylor et de Julius Grey, la lettre est signée par Boufeldja Benabdallah, cofondateur et porte-parole de la Mosquée de Québec, de même que par le philosophe Michel Seymour et la journaliste Anne Lagacé Dowson.

Nous sommes prêts à contribuer à un dialogue constructif entourant ces enjeux complexes et sensibles et nous nous engageons à combattre tous les préjugés, quels qu’ils soient, poursuivent-ils.

Dans la foulée de la levée de boucliers qu'a suscitée sa nomination la semaine dernière, Amira Elghawaby, a présenté des excuses mercredi. Des excuses qui n'ont convaincu ni le gouvernement de la Coalition avenir Québec (CAQ) ni le Bloc québécois, qui réclament sa démission.

En 2019, l'ancienne chroniqueuse écrivait au sujet de la Loi sur la laïcité de l'État, la loi 21 , que la majorité des Québécois [semblaient] influencés [...] par un sentiment antimusulman . Des propos qualifiés d'odieux et d'inacceptables par le ministre québécois Jean-François Roberge.

Madame Elghawaby s’est excusée "sincèrement" pour "la manière dont ses mots ont blessé" les Québécois. Elle a aussi exprimé le désir de poursuivre le dialogue dans le but d’échanger et "d’apprendre". Plusieurs rencontres avec des leaders politiques québécois sont prévues dans les jours à venir , lit-on dans la lettre.

La lettre est l'initiative de la chercheuse indépendante Miriam Taylor et de Jack Jedwab, président de l'Association d'études canadiennes, qui ont recueilli une trentaine de signatures en une journée.

La controverse est devenue tellement chaude, je m'inquiétais de deux choses qu'on perdait de vue. D'abord, l'importance de ce poste, car l'islamophobie existe partout à travers le monde occidental. [...] Ensuite, étant donné le ton du débat au Québec, j'ai vu remonter la haine envers les musulmans sur les médias sociaux , explique à Radio-Canada celle qui est aussi conseillère spéciale en relations communautaires à l'Institut Metropolis, situé à Montréal.

On est contre la culture de l'annulation. On a permis à des politiciens de s'excuser de propos blessants lorsqu'ils étaient en fonction, alors donnons une chance à Mme Elghawaby , estime-t-elle.

L'été dernier, Miriam Taylor était la chercheuse principale d'une étude qui révélait les conséquences négatives de Loi sur la laïcité de l’État auprès de la communauté musulmane, notamment de la dégradation de leur sentiment de sécurité dans les lieux publics.