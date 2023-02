En temps de froids extrêmes, prudence sur les routes de la région, dit le MTQ

Les automobilistes devraient adapter leur conduite puisque le froid altère l’action de sels de déglaçage.

Quand les températures sont inférieures à -12, le sel perd de son efficacité. Et quand on est sous les -15, l’utilisation d’abrasifs est privilégiée parce que les sels de déglaçage ne seront pas en mesure de faire leur travail , explique la porte-parole régionale du MTQ , Roxanne Pellerin.

Elle soutient que, par froids extrêmes, les pneus perdent également de leur adhérence.

Il est important de laisser une plus grande distance de freinage entre les véhicules et de diminuer sa vitesse pour être en mesure d’agir rapidement parce que ça va prendre plus de temps, une plus longue distance pour freiner en cas de besoin , prévient-elle.

Elle précise que les sels déglaçants ne font pas fondre la glace, mais abaissent plutôt le point de congélation là où ils sont appliqués. De leur côté, les abrasifs sont utilisés pour augmenter l’adhérence des pneus particulièrement sur une chaussée enneigée .

L’épandage de sels ou d’abrasifs peut toutefois favoriser la formation de glace noire par endroits, ajoute-t-elle, demandant une vigilance accrue.

Quand il y a des précipitations, l’environnement routier est visuellement différent. La majorité des gens ont le réflexe d’adapter leur conduite parce qu’ils voient les précipitations. Quand il y a des grands froids, il n’y a pas de modification de l’environnement. Donc le réflexe [d’adapter la conduite] est moins présent.

Elle rappelle d’être vigilant aux endroits où la circulation est plus achalandée. La chaussée pourrait y être un peu plus humide.

Avec les informations de l’émission Toujours le matin