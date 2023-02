Le Saguenay-Lac-Saint-Jean frappé par une vague de froid

Le mercure indique -36 degrés Celsius par endroits.

La Sécurité publique de Saguenay (SPS) rapporte plusieurs sorties de route depuis le début de la tempête en fin de soirée, jeudi.

Des automobilistes enlisés dans la neige ont eu besoin d’assistance à plusieurs endroits sur le territoire de la ville. Heureusement personne n’a été blessé.

La situation était particulièrement difficile dans le secteur de Saint-Bruno où la route 170 a été fermée en soirée.

Des pêcheurs secourus

Les pompiers ont été appelés à secourir deux pêcheurs coincés sur les glaces de La Baie. Ils se trouvaient dans une tente au large de l’Auberge des Battures et ont appelé le 911 vers 22 h 20. Les secouristes, à bord d’un VTT à six roues ont pu les localiser à l’aide d’un GPS et ont réussi à les ramener sains et saufs sur la berge.

Une panne d’électricité touche par ailleurs près de 500 abonnés d’Hydro-Québec sur le chemin du Portage Nord à Laterrière depuis 23 h jeudi soir. La société d’État prévoit un retour du service vers 10 h.

Écoles

Les cours sont maintenus dans les deux Centres de services scolaire du Lac Saint-Jean. Le CSS des Rives-du-Saguenay avait annoncé hier la suspension des cours pour la journée au primaire et au secondaire, de même que dans les centres de formation professionnelle et les centres de formation générale pour adultes.

Les cégeps et l'Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) demeurent ouverts.

Les centres de ski et les patinoires sont fermés. Les activités de Saguenay en neige sont interrompues pour la journée et les feux d’artifice qui étaient prévus vendredi soir sont reportés.

La plupart des routes régionales sont très enneigées et la visibilité est réduite par endroits. La chaussée est aussi extrêmement glissante et les policiers en appellent à la prudence des automobilistes.