Budget d’Ottawa : hausse des frais de loisirs, mais baisse de ceux des camps d’été

Fidèle à sa promesse électorale, le maire Mark Sutcliffe maintient l’augmentation des taxes municipales à 2,5 % et gèle les tarifs d'OC Transpo. Cependant, il rate légèrement son objectif de réduire les frais pour les loisirs.

Selon le budget provisoire présenté cette semaine, presque tous les frais pour les programmes récréatifs et culturels, y compris les locations, augmenteront d’environ 2 %, en 2023.

En revanche, les frais d'inscription aux camps d'été pourraient diminuer de 10 %. Une proposition qui engendrerait une perte de revenus pour la Ville d’environ 640 000 $. Le budget prévoit également une somme de 250 000 $ pour rendre gratuits certains programmes ciblés pour les personnes les plus vulnérables.

Durant la campagne électorale, les propos du maire avaient semblé laisser entendre que les réductions de frais n’affecteraient pas que les camps d’été. Il indiquait vouloir réduire les tarifs des activités pour les enfants et les jeunes sans mentionner les camps et estimait que le coût de ces réductions serait de deux millions de dollars par an.

Les impôts fonciers connaissent une augmentation modeste

M. Sutcliffe avait également promis d'augmenter les impôts entre 2 et 2,5 % en 2023 et 2024. Dans un communiqué de presse mercredi, il a qualifié l'augmentation d'impôt proposée de 2,5 % de modeste .

Cela représente une augmentation annuelle de 104 $ pour le propriétaire moyen d’une résidence urbaine et de 85 $ pour le propriétaire d’une résidence en milieu rural.

Les factures d'eau devraient augmenter d'environ 38 $ dans les zones urbaines et de 10 $ dans les zones rurales, et les coûts de collecte des ordures devraient augmenter de 12 $ pour le ramassage en bordure de rue et de 6 $ pour les immeubles à logements multiples.

Les tarifs de transport en commun gelés en 2023

Le maire s'était aussi engagé à geler les tarifs de transport en commun pendant un an. Son budget provisoire respecte cette promesse, cette année.

Selon le budget proposé, tous les tarifs et laissez-passer de transport en commun resteraient au même prix en 2023 qu’en 2022. Les tarifs sont actuellement de 3,75 $ par trajet et les laissez-passer de 125,50 $ par mois.

Le budget doit faire l’objet de discussions dans les prochaines semaines jusqu’à son examen final au conseil municipal, prévu le 1er mars.