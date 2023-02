Froid glacial : des centres de réchauffement temporaires ouvrent à l’Î.-P.-É.

Au Community Outreach Center, à Charlottetown, Roxane Carter et son équipe ont préparé un nouveau salon pour accueillir leurs clients. Ils ont prévu une séance de cinéma pour divertir les gens qui cherchent à se réchauffer à cet endroit au cours des prochains jours.

Nous allons fournir des repas chauds et nous aurons aussi du personnel supplémentaire pour être en mesure de fournir du soutien , explique Mme Carter.

Avec une moyenne de 70 clients par jour, ce centre s'attend à une augmentation de l’achalandage durant ces journées de froid extrême. La demande pour des services a déjà augmenté cette semaine.

C'est très occupé ces jours-ci. Plus de 100 personnes sont venues nous voir lundi dernier , précise Roxane Carter.

À la maison Bedford MacDonald, aussi à Charlottetown, 12 lits seront mis à la disposition des personnes plus vulnérables, soit deux lits de plus que d'habitude.

Martin Dutton travaille chez l'Armée du Salut, l'organisme qui gère cet établissement. Ce serait merveilleux d’augmenter encore plus notre capacité, mais nous devons nous conformer aux normes de prévention des incendies , dit-il.

Martin Dutton est le directeur général de l’Armée du Salut à Charlottetown. Photo : Radio-Canada / Gabrielle Drumond

Le bâtiment de l’organisme devient un centre de réchauffement vendredi et samedi. On s'attend à ce qu’une quarantaine de clients y passent chercher de la nourriture et des vêtements d’hiver.

Ils pourront prendre du thé ou du café le vendredi, un petit-déjeuner chaud sera offert , ajoute M. Dutton.

Les casernes de pompiers du centre-ville de Charlottetown et de Summerside sont également transformées en centre de réchauffement à compter de vendredi soir.

Environnement Canada prévoit des températures glaciales dans la province qui peuvent atteindre -20 degrés Celsius avec un refroidissement éolien de -40.

D’après un reportage de Gabrielle Drumond