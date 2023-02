Un nouveau vol direct entre Ottawa et Paris à partir de juin

Il sera bientôt possible de prendre un vol direct entre Ottawa et Paris.

Le transporteur aérien Air France offrira la liaison à partir du 27 juin. Il assurera cinq vols par semaine à bord de son Airbus A330-200.

Le départ de Paris-Charles de Gaulle se fera à 13 h 10, pour une arrivée à Ottawa à 15 h05. Et dans l'autre sens, les vols partiront à 17 h 05 d'Ottawa pour arriver à Paris à 6 h 15, le jour suivant.

Il s'agit pour le moment du seul vol direct vers l'Europe à partir de l'aéroport international d'Ottawa.

Plusieurs voient cette nouvelle liaison comme un signe d'une meilleure santé pour l'industrie aérienne et pour la région. C’est le cas pour le président-directeur général de l'Aéroport international d'Ottawa, Mark Laroche.

Ce sont des années de travail, pour que [Air France] reconnaisse qu’Ottawa a un avenir prometteur et que [Air France] sont prêts à investir dans cette région-là pour offrir des services supplémentaires. Moi, je suis extrêmement emballé , a-t-il réagi en entrevue à Radio-Canada.

À titre d'exemple, un voyage aller-retour Ottawa-Paris Charles de Gaulle pourrait coûter entre 1200 et 1500 dollars pour un séjour de neuf jours cet été.

L'industrie touristique enthousiaste

Du côté de l'industrie touristique, on se félicite de cette annonce.

Cette nouvelle liaison entre Ottawa et Paris permettra aux visiteurs provenant de la France et d'autres principaux marchés touristiques d’outre-mer de se rendre encore plus facilement dans la capitale du Canada. Ils pourront venir visiter des amis ou de la famille, venir assister à une conférence ou à un événement sportif, ou simplement venir découvrir nos illustres joyaux culturels ou la nature facilement accessible. Quelles que soient les raisons de leur voyage, nous savons que les entreprises touristiques et hôtelières de notre collectivité seront prêtes à accueillir chaleureusement ces visiteurs, dans les deux langues officielles , a réagi Michael Crockatt, président et chef de la direction de Tourisme Ottawa, par voie de communiqué.

Le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Même son de cloche de l'autre côté de la rivière des Outaouais.

C'est cette nouvelle au sujet du service aérien que notre collectivité attendait. Il est essentiel que nous soutenions cette liaison sans escale en partance de YOW afin que nous puissions continuer à relier la région entière d'Ottawa-Gatineau à Paris, à toute la France et au-delà. Cela permettra également à nos entreprises d'accéder facilement à des opportunités partout en l'Europe , estime le président de la Chambre de commerce de Gatineau, Stéphane Bisson.

La présidente-directrice générale de Tourisme Outaouais, Julie Kinnear, s'est aussi réjouie de cette annonce, dans une déclaration écrite.

Cela signifie un accès plus grand et plus facile à notre magnifique région, et donnera certainement un coup de pouce à l'industrie touristique des deux côtés de la rivière.

Avec les informations de Patrick Foucault