Les écoles du nord-ouest du Nouveau-Brunswick sont fermées vendredi

Toutes les écoles du District scolaire francophone Nord-Ouest au Nouveau-Brunswick sont fermées vendredi en raison de mauvaises conditions routières.

Les écoles du District scolaire anglophone Ouest sont aussi fermées, mais uniquement dans les régions d'Edmundston, Grand-Sault, Plaster Rock et Perth-Andover.

Environnement Canada prévoit des averses de neige pour cette région qui devraient cesser dans la matinée.

Quant au District scolaire francophone Sud, toutes les écoles sont ouvertes, mais plusieurs autobus scolaires accusent du retard dans les régions de Fredericton, Miramichi, Moncton, Oromocto, Quispamsis et Saint-Jean.

Du temps glacial dès vendredi après-midi

Du temps très froid est aussi prévu dans toute la province pour vendredi et samedi.

Une masse d'air de l'Arctique et des vents forts du nord-ouest vont entraîner un refroidissement éolien de -40 à -47 dans tout le Nouveau-Brunswick à compter de vendredi après-midi, selon Environnement Canada.

Surveillez l'apparition de symptômes associés au froid : essoufflement, douleur thoracique, douleur et faiblesse musculaires, engourdissement et changement de couleur des doigts et des orteils , alerte Environnement Canada.

Couvrez-vous. Des engelures peuvent se développer en quelques minutes sur la peau exposée au refroidissement éolien.

Le temps froid devrait commencer à s’atténuer samedi après-midi.