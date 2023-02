Déploiement des équipes d’urgence au Mont-Bellevue après des glissades illicites

L’incident est survenu sur le côté de la montagne opposé aux pentes de ski. Le Service de protection contre les incendies de la Ville de Sherbrooke dit avoir reçu un appel vers 23 h, peu après la fermeture du parc.

La jeune femme a percuté un arbre dans des sentiers qui n'étaient pas aménagés pour la glissade, loin de la route, et ne pouvait plus bouger. Les pompiers ont donc dû utiliser un véhicule amphibie de type Argo pour se rendre sur les lieux de l'accident.

Il y a un parc de tir à l’arc à cet endroit-là et beaucoup de pistes de ski de fond. C’est à cet endroit-là que les jeunes étaient. Ce n’était pas accessible avec nos véhicules, donc on a dû utiliser des véhicules spécialisés pour se rendre rapidement jusqu’à la victime. [...] Les pompiers ont fait les premiers soins à la victime, stabilisation, parce que c’était un trauma. Par la suite, transport de la victime jusqu’à l’ambulance , raconte le chef de division aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke, Alexandre Groleau.

Un véhicule de sauvetage de type Argo. Photo : Gracieuseté du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Une fois sur place, les pompiers ont pu constater que l'état de conscience de la jeune femme était « plus ou moins bon ». Au total, une douzaine de personnes ont dû se mobiliser pour lui venir en aide, puisqu'en plus des pompiers, des ambulanciers paramédicaux et des policiers se sont aussi rendus sur place.

« C'est un peu les messages que j'ai : essayez de rester prudents, de respecter les règles, puis on est capables de s'amuser dans d'autres circonstances que ça. » — Une citation de Alexandre Groleau, chef de division aux opérations du Service de protection contre les incendies de Sherbrooke

Alexandre Groleau est chef aux opérations au Service incendie de la Ville de Sherbrooke. Photo : Radio-Canada / Zoé Bellehumeur

Le Service de protection contre les incendies précise que ce type de sauvetage est peu fréquent, et représente un cas isolé.

Radio-Canada n’a pas été en mesure de parler au Regroupement du parc du Mont-Bellevue jeudi pour savoir si des gens glissent souvent de manière illicite dans ses sentiers.

Mise en garde avec l'arrivée du froid extrême

Alexandre Groleau lance aussi un avertissement à la population avec l'arrivée des temps très froids.

Si j'avais une mise en garde à donner au cours des prochains jours, ils annoncent des froids extrêmes, donc ne partez pas seuls dans les sentiers. Partez bien habillés, puis avisez surtout un proche d’où vous allez partir , soutient-il.

Avec les informations de Zoé Bellehumeur et de Marie-France Martel