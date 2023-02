Le redécoupage électoral sème la controverse au Lac-Saint-Jean

La Commission sur le redécoupage électoral a statué que l’arrondissement de Jonquière et la ville d’Alma allaient former de nouveau une seule circonscription, comme ce fut le cas de 2004 à 2015.

On vient amputer la MRC de Lac-Saint-Jean-Est de son cœur, la ville principale, la capitale du Lac-Saint-Jean. Donc, c’est 31 000 de population. On a un poids démographique, mais on a aussi un poids politique important. Et puis les enjeux sont totalement différents. On parle ici de deux réalités. Jonquière a sa propre réalité, Alma a sa propre réalité , a fait valoir Sylvie Beaumont, mairesse d’Alma.

La mairesse d'Alma, Sylvie Beaumont. Photo : Radio-Canada

Pour sa part, le président de la Chambre de commerce et d'industrie Lac-Saint-Jean-Est abonde dans le même sens. Il souligne que l'organisme devra faire affaire avec deux députés qui seront présents à temps partiel sur le territoire.

On perd un peu cet avantage-là d’un député qui est présent à temps plein, donc qui a une connaissance approfondie des enjeux de nos entreprises , ajoute Maxime Néron.

Du mécontentement

Le député bloquiste de Lac-Saint-Jean ne mâche pas ses mots devant cette décision que personne n'avait vu venir. Il rappelle que Jonquière-Alma avait été redécoupée en raison des différences flagrantes entre les territoires.

Le député bloquiste Alexis Brunelle-Duceppe Photo : Radio-Canada

On a la commission de 2013 qui dit pourquoi la circonscription de Jonquière-Alma n’était pas gérable et ne devait pas exister. Et puis aujourd’hui, on a la commission de 2023 qui nous dit : "Ah, finalement, on va recréer cette erreur historique là." Franchement, je ne peux pas croire que des gens arrivent à cette conclusion-là , a lancé Alexis Brunelle-Duceppe.

Un redécoupage électoral qui choque ÉMISSION ICI PREMIÈRE • C'est jamais pareil Un redécoupage électoral qui choque. Contenu audio de 10 minutes, Émission ICI Première. Écouter l’audio. Durée de 10 minutes

Il compte notamment se tourner vers la Chambre des communes pour faire annuler la décision.

Pas un problème, selon Richard Martel

Pour sa part, le député conservateur de Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel, ne partage pas l'indignation de ses voisins bloquistes sur la proposition.

Il se réjouit que contrairement à la Gaspésie, le Saguenay-Lac-Saint-Jean ne perd aucune circonscription. Il rappelle que l'inclusion de Jonquière et Alma dans le même comté n'avait pas causé de problème au député conservateur Jean-Pierre Blackburn.

Le député Chicoutimi-Le Fjord, Richard Martel Photo : Sophie Lavoie/ Le Quotidien

Est-ce que vous avez déjà entendu Jean-Pierre Blackburn se plaindre parce qu'il avait Alma et Jonquière en même temps dans sa circonscription? Je pense que ça allait très, très bien, puis Denis Lebel avait le Lac. Moi je pense qu'il y avait aucun problème là-dessus. Je veux juste dire encore une fois, que le découpage est dû au fait qu'il faut balancer les populations. Il faut avoir à peu près le même nombre dans chaque conscription , a exposé le député conservateur.

Richard Martel rappelle que le Bloc n'a qu'à s'en prendre à lui-même pour avoir proposé le statu quo lors des consultations sur le sujet.

Soulagement

C'est toutefois un soulagement pour les petites municipalités du nord du Lac-Saint-Jean, qui ne seront finalement pas annexées à la circonscription fédérale de Jonquière.

Après s'être fortement mobilisées contre cette annexion, les petites municipalités du haut du Lac sortent les grandes gagnantes de l'exercice.

En effet, en juillet dernier, la Commission de délimitation des circonscriptions électorales fédérales pour la province de Québec avait rendue publique une proposition visant à annexer neuf municipalités du Lac-Saint-Jean à la circonscription de Jonquière. Le redécoupage proposé avait cependant semé la controverse.

Dans cette proposition, qui ne fait plus partie des plans, la circonscription de Lac-Saint-Jean devait perdre au profit de la circonscription de Jonquière les municipalités d'Hébertville, Hébertville-Station, L'Ascension-de-Notre-Seigneur, Saint-Bruno, Saint-Eugène-d'Argentenay, Saint-Ludger-de-Milot, Saint-Stanislas, Saint-Augustin et Sainte-Jeanne-d'Arc.

Ce ne sera finalement pas le cas. En revanche, pour répartir équitablement les électeurs dans les trois circonscriptions, Saint-Honoré, Bégin, Saint-Ambroise, Saint-Charles-de-Bourget et Saint-David-de-Falardeau seront annexées à la circonscription de Lac-Saint-Jean

C’est sûr qu’eux autres, il y a un enjeu d’électorat par circonscription sauf que nous, je pense qu’on est plus proche de Chicoutimi-Le Fjord que le Lac-Saint-Jean. Moi, je pense que la logique est toujours mieux que la quantité , a affirmé quant à lui le maire de Saint-Honoré, Bruno Tremblay.

D’après un reportage de Mélissa Paradis