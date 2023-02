En avril 2024, fini le bruit la nuit à l’aéroport de Saint-Hubert

La mairesse de Longueuil, Catherine Fournier, et le directeur général de l'Aéroport Montréal–Saint-Hubert (YHU), Yanic Roy, ont annoncé jeudi avoir conclu une « entente historique »; l’une des mesures phares est la fin des vols de nuit, dont le bruit irrite les résidents du secteur depuis des années.

La Ville de Longueuil et la direction de l’aéroport s’engagent ainsi à interdire les vols commerciaux, notamment les vols du Boeing 737-200, entre 23 h et 6 h. Cette mesure entrera en vigueur à compter d’avril 2024, date à laquelle prendra fin le contrat conclu entre l’aéroport et l’entreprise qui exploite ce type d’avions.

Il faut comprendre qu’actuellement, la quasi-totalité des plaintes qu’on recevait était associée aux vols du Boeing 737-200 la nuit. On parle de deux à trois vols par semaine , explique M. Roy.

Ces dernières années, la question des vols de nuit a été un irritant majeur , a de son côté reconnu la mairesse de Longueuil.

Il va de soi que l'acceptabilité sociale est essentielle aux projets de développement de l'aéroport, et c'est justement ce à quoi répond l'entente conclue aujourd'hui , a dit Mme Fournier. Les projets futurs devront ainsi respecter ce cadre nouvellement établi.

La Ville et l’aéroport se sont aussi entendus pour installer un système de surveillance pour le bruit.

En août 2018, l'aéroport de Saint-Hubert a officiellement inauguré sa nouvelle piste principale de 7800 pieds (2377 mètres), construite au coût de 17 millions de dollars et principalement financée par Ottawa, qui y a contribué à hauteur de plus de 13 millions.

Cette piste a permis à l'aéroport de la Rive-Sud de Montréal d’accueillir de gros porteurs comme l'Airbus A220/320 ou le Boeing 737-200.

En novembre 2019, des échanges animés entre des citoyens excédés par le bruit des vols de nuit et des élus avaient agité le conseil de l'agglomération de Longueuil. Des policiers avaient même été appelés sur place pour expulser des gens , mais les citoyens sont partis d'eux-mêmes.

En juin 2010, les plaintes répétées de citoyens de Saint-Hubert contre le bruit des avions des apprentis pilotes, qui volaient de 7 h à 23 h, avaient conduit la direction de l'aéroport à interdire les vols le dimanche sur la piste principale et à y restreindre les heures de vol de 8 h à 20 h la semaine et de 8 h à 13 h le samedi.

Les écoles de pilotage avaient tenté sans succès de faire lever cette décision en 2013.

