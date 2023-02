Fin des opérations chez Medicago

Dans un communiqué publié jeudi soir, l’entreprise indique qu’à la suite d'une analyse complète de la demande actuelle à l'échelle mondiale, du contexte économique en ce qui concerne les vaccins contre la COVID-19 et des défis auxquels Medicago est confrontée dans sa transition vers une production commerciale, le groupe a décidé de ne pas poursuivre la commercialisation de COVIFENZMD .

Le groupe chimique Mitsubishi Chemical Group, à la tête de l’entreprise basée à Québec, a jugé qu'il n'était pas viable de continuer à investir dans la commercialisation des produits de développement de Medicago et a donc choisi de mettre fin à toutes ses activités avec Medicago et de procéder à une dissolution ordonnée de ses affaires commerciales et de ses activités .

En tant qu’actionnaire unique, le groupe, qui détenait 79 % des parts de Medicago, a souhaité ne pas poursuivre ses investissements dans l’entreprise. Il procède donc à la liquidation de la compagnie et de ses opérations au Canada et aux États-Unis.

La pharmaceutique avait développé le seul vaccin à base de plantes contre la COVID-19 qui avait des protéines recombinantes. Fabriqué au Canada, le vaccin avait été autorisé par Santé Canada en février 2022, mais l' OMS n'a jamais accepté sa demande d'utilisation d'urgence.

La raison principale de ce refus était que la société de cigarettes Philip Morris détenait un cinquième de la compagnie Medicago. L' OMS avait en effet une politique très stricte en ce qui a trait aux accords conclus avec des entreprises ayant un lien fort avec l'industrie du tabac ou les armements. L'efficacité du vaccin n'était pas en cause.

L’été dernier, le gouvernement du Québec réfléchissait à la possibilité d'aider financièrement Medicago. Ottawa a aussi investi 173 millions de dollars dans le projet.

Plus de détails à venir.