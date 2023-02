Une belle rencontre de l’artiste Caroline Gaudreault à l’École Saint-Joseph d’Alma

Les enseignants de l'école Saint-Joseph souhaitaient faire rayonner des artistes d'ici à travers un projet.

Ça leur a fait comprendre aussi qu'à Alma, on peut devenir un artiste et vendre des toiles et vivre de notre passion, pas juste d'avoir ça comme loisir. Madame Caroline est venue nous parler de son cheminement artistique dans un premier temps. Elle nous a parlé de tout ce qu'elle a fait pour devenir une artiste, les embûches qu'elle a rencontrées et tout ça. Ça a permis aux jeunes de se dire: ça pourrait arriver que je devienne comme elle , a expliqué l’enseignante Nadia Lemay.

Caroline Gaudreault a expliqué sa démarche en plus de créer la base d'une oeuvre pour les jeunes. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

Caroline Gaudreault vend des toiles aux quatre coins de la planète.

Il s’agissait également d’une expérience enrichissante pour l’artiste, pour qui c’était un tout nouveau public.

L’artiste, qui donne dans la pop surréaliste, remplace les yeux des personnes, des personnages et des animaux qu'elle peint par des fleurs.

C’est ce qu’elle a demandé aux élèves en utilisant de l’aquarelle.

L'artiste a remis les dessins d'animaux aux jeunes qui devaient peindre des fleurs. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

C'est très différent des autres projets d'art qu'on a faits. Les autres, c'est plus avec de la peinture normale , a débuté une jeune fille.

Moi, c'est un renard. Il faut faire des yeux en forme de fleur. Après, on essaye de faire un dégradé avec les couleurs , a poursuivi une collègue.

Moi, j'ai choisi le renard parce que j'ai un petit chien chez moi. Elle me fait beaucoup penser à un renard. Elle a les oreilles levée et elle est rousse , a dit une autre élève.

Des élèves de l'école Saint-Joseph d'Alma ont participé à un projet leur permettant de découvrir l'artiste Caroline Gaudreault. Photo : Radio-Canada / Annie-Claude Brisson

L'artiste s'est dite agréablement surprise par ces rencontres.

Moi, je n’aurais pas osé venir proposer mon art parce que c'est quand même quelque chose d'assez spécial. Je me disais: est-ce que c'est grand public, est-ce que les enfants peuvent apprécier ça? L'accueil qu'ils m'ont fait est incroyable. Ils sont tellement ouverts d'esprit. Je leur ai expliqué pourquoi je faisais ça d'une manière qui était adaptée à leur niveau. Ils ont extrêmement bien saisi ma démarche , a-t-elle raconté.

D'après un reportage d'Annie-Claude Brisson