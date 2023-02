Bloc opératoire de Sainte-Anne-des-Monts : une situation « prise au sérieux »

Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) indique être au fait de la situation au bloc opératoire de l'hôpital de Sainte-Anne-des-Monts.

Lundi, le Syndicat des infirmières, infirmières auxiliaires et inhalothérapeutes de l’Est du Québec (SIIIEQ) affirmait que des « enjeux médicaux » avaient causé les fermetures récentes du bloc opératoire.

Le MSSS dit prendre au sérieux ces allégations et indique travailler en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) pour mettre en place des solutions qui favorisent des relations de travail positives.

Actuellement, les activités au bloc opératoire reprennent graduellement, confirme le porte-parole du CISSS de la Gaspésie, Lou Landry, par courriel.

Alors que les chirurgies vitales et urgentes ont repris, les chirurgies planifiées et non urgentes devraient recommencer au cours des prochains jours.

Le CISSS de la Gaspésie n'a pas indiqué ce qui avait été mis en place pour que l'organisation juge sécuritaire la reprise des activités au bloc opératoire.

Questionné à ce sujet, le porte-parole de l'organisation a simplement réitéré que le CISSS prend au sérieux les allégations à l'égard des activités au bloc opératoire.

Avec les informations d'Isabelle Larose