Pour la deuxième année consécutive, le Théâtre Cercle Molière accueille l’exposition de photographies Noir et Fier coordonée par l’artiste Wilgis Agossa. Pour cette édition, des photographies uniques mettent en scène des familles et des couples métissées.

Wilgis Agossa décrit ce projet artistique comme une initiative pour mettre en avant et en lumière l’histoire des personnes noires de notre communauté .

Il explique que suite à l’exposition de l’an passé, plusieurs personnes métissées l’ont contacté afin de leur témoigner leur volonté de se sentir représentées.

« Quand on parle de métissage, on parle forcément de deux cultures, de deux grandes familles. Cela concerne non seulement les personnes noires, mais aussi d’autres communautés : quand on parle des métis de la rivière rouge par exemple, on parle aussi de métissage. » — Une citation de Wilgis Agossa, coordinateur de l'initiative Noir et Fier

Plus qu'une exposition : une initiative pour susciter des rencontres

Cette année, l'exposition sera suivie tout le mois de février par des échanges, des rencontres, conférences et discussions afin de sensibiliser sur la question du métissage.

On souhaite à travers cette exposition faire venir le plus de personnes possible pour que les personnes noires comme les Franco-Manitobains puissent découvrir la richesse culturelle de toute la communauté , affirme-t-il.

La directrice générale et artistique du TCM , Geneviève Pelletier, souligne que ces initiatives de dialogue sont un moyen pour la structure d'être engagée auprès des diverses communautés.

Geneviève Pelletier, la directrice artistique et générale du Théâtre Cercle Molière se réjouit d'accueillir l'exposition Noir et Fier. Photo : Radio-Canada / Trevor Lyons

Avec Noir et Fier, on voulait aller plus loin en consultant les communautés, en allant à leur rencontre pour s'engager à poser des actions et voir comment on peut avancer ensemble et non pas chacun dans son silo , témoigne-t-elle avec fierté.

Le premier temps d'échange aura lieu le vendredi 3 février à travers une conférence au Musée canadien pour les droits de la personne portant sur les métissages et les identités.

Pendant le Mois de l’histoire des Noirs, dans le cadre de l’initiative Noir et Fier, aura lieu un Cercle de partage ainsi que d’autres opportunités de rencontres comme un concours de Slam, la lecture d’une pièce de théâtre ou encore un Marché artisanal.