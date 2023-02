Une fracture du fémur met fin à la saison de Lewis Irving

J’ai malheureusement raté un saut lors de la deuxième journée d'entraînement et je me suis cassé le fémur en deux, en plus de quelques côtes , a annoncé l’athlète de 27 ans sur ses réseaux sociaux, jeudi soir.

Transporté au centre hospitalier de l’Université de l’Utah, Irving a rapidement été opéré au fémur de la jambe gauche. Tout a bien été et ma jambe devrait redevenir comme neuve , a indiqué celui qui a maintenant une longue réhabilitation devant lui.

Marion Thenault, Miha Fontaine et Lewis Irving sur la troisième marche du podium aux Jeux olympiques de Beijing 2022. Photo : La Presse canadienne / Lee Jin-man

Le médaillé de bronze des derniers Jeux olympiques se voit donc contraint de déclarer forfait pour le reste de la saison de la Coupe du monde et pour les championnats du monde. Après trois étapes de Coupe du monde cet hiver, dont les deux épreuves de Lac-Beauport, Lewis Irving pointait au 5e rang du classement mondial.

La scène a été particulièrement épeurante pour tout le monde sur la montagne et je tiens à remercier tous ceux qui m’ont contacté pour offrir leur aide , a écrit ce dernier au sujet de la chute durant laquelle il a également subi une lacération au visage.