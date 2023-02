À Shediac, des citoyens ne sont pas convaincus par un projet d’ensemble résidentiel

Le promoteur, Tony Gallant, a fait des demandes de dérogation à la Ville de Shediac afin de mettre le projet en marche, et plusieurs de ses requêtes ont été acceptées.

Il demande la permission d’ériger deux bâtiments multifamiliaux sur le même terrain. Cette demande sera examinée le 13 février par Plan360, la division de planification de la Commission de services régionaux du Sud-Est.

Si les autorisations souhaitées par M. Gallant sont obtenues et qu’il reçoit les permis nécessaires, Shediac verrait apparaître sur le chemin Cornwall deux nouveaux immeubles de cinq étages, avec 75 appartements chacun.

Des résidents du quartier, qui habitent des maisons unifamiliales, ne voient pas d’un bon œil l’apparition de ces grands bâtiments.

De gauche à droite : Fernando Boudreau, Jacques Boudreau et Christina Metcalf, résidents de Shediac. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

On n'a rien contre une construction quelconque, mais à l'échelle où elle est proposée, ça ne fait absolument aucun sens , déclare l’un de ces citoyens, Jacques Boudreau.

« Il devrait y avoir un certain sens d'urbanisme qui s'intègre dans cet arrondissement, et non pas qui s'impose. » — Une citation de Jacques Boudreau, résident de Shediac

La circulation dans le secteur sera complètement transformée, anticipe M. Boudreau. Il y a 150 unités de logement. Il y a peut-être 300, 400 personnes qui habitent sur la rue Cornwall , dit-il. On ajoute sur un seul et unique terrain le même montant d'unités de logement, donc de personnes et de voitures. Sur une rue qui est déjà étroite, on double la circulation sur un tiers de la rue, sans trottoir d'un côté ou de l'autre.

Jacques Boudreau, résident de Shediac rencontré jeudi. Photo : Radio-Canada / Pascal Raiche-Nogue

La grosseur du projet fait en sorte qu'on détruit l'essence un peu de la communauté qui existe ici sur la Cornwall, où tous et chacun, on se connaît. Quand on a besoin de quelque chose ou qu'un part en vacances, l'autre surveille la maison. Il y a un sens de la communauté qui est à risque d'être perdu , soutient-il par ailleurs.

Une autre résidente de Shediac, Christina Metcalf, s'inquiète de la taille des immeubles et des impacts environnementaux possibles. C'est un énorme projet et on devrait faire preuve de davantage de prudence , dit-elle.

Les futurs immeubles seraient bordés par une zone qui est inscrite à la liste des milieux humides d'importance provinciale. Les réglementations et directives actuelles restreignent fortement les activités autorisées dans ou à moins de 30 mètres d'une zone humide d'importance provinciale , a indiqué le ministère de l’Environnement du Nouveau-Brunswick dans des commentaires remis à la Ville.

Les édifices envisagés n’empièteront pas sur cette zone tampon de 30 mètres, qui est destinée à protéger le milieu humide. Les résidents craignent néanmoins que l’environnement ne soit mis en péril pendant la construction.

À notre compréhension des choses, ce serait impossible de construire sans embarquer dans la zone tampon avec l'équipement qu'il faut , affirme Jacques Boudreau. C'est une zone humide protégée. On a contacté le ministère de l'Environnement, l’Association du bassin versant de [la baie de] Shediac et ils nous encouragent [à] voir à ce que les normes soient suivies, autant que possible.

Le promoteur Tony Gallant estime que la construction pourrait commencer dans trois mois.

D'après le reportage de Pascal Raiche-Nogue