En Alberta, l’accès à un traitement de substitution aux opioïdes est au bout du téléphone

Le froid est mordant en ce lundi matin, mais Brandon Shaw s’est bel et bien présenté à notre rendez-vous devant la bibliothèque Stanley A. Milner, au centre-ville d’Edmonton. Il y a six mois, il aurait été impossible pour lui de tenir son engagement.

Ma vie était complètement ingérable, mais aujourd’hui, j’ai réussi à venir à temps , affirme le jeune homme de 28 ans.

Brandon Shaw se bat contre sa dépendance aux opioïdes depuis une dizaine d'années. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrilos Avalos

Brandon Shaw reçoit depuis deux semaines une dose quotidienne de méthadone, un médicament de substitution aux opioïdes. Il a obtenu son ordonnance au terme d’un simple appel au programme virtuel de traitement des dépendances aux opioïdes.

Honnêtement, c’était une expérience incroyable, raconte-t-il. Ça peut prendre des heures pour obtenir de la méthadone en clinique. Parfois, on attend une journée entière et vous n'êtes pas vu [par un médecin].

« Avec le programme virtuel, j’ai pu parler à un médecin en une demi-heure. » — Une citation de Brandon Shaw, patient du programme de traitement virtuel de dépendance aux opioïdes

Des appels comme ceux de Brandon, il y en a plus de 3500 par année. Une vingtaine d’employés du programme virtuel de traitement des dépendances aux opioïdes y répondent 12 heures par jour, 7 jours sur 7, depuis leur centre d’appels établi à Ponoka, au centre de la province.

Les nouveaux patients qui appellent sont immédiatement mis en contact avec un médecin spécialiste des dépendances aux opioïdes.

Une vingtaine d'infirmières, de médecins et d'employés de soutien travaillent au centre d'appel de Ponoka. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Nous voulons qu'ils commencent un traitement de substitution aujourd'hui. Nous allons même faire livrer la prescription de la pharmacie chez eux s'ils sont vraiment malades , explique le directeur du programme, le Dr Nathaniel Day.

Ces traitements de substitution, tels que la méthadone, le Suboxone ou le Sublocade, bloquent partiellement ou entièrement certains récepteurs dans le cerveau, pendant une période allant de 24 heures à un mois.

Ils permettent donc à l’utilisateur de réduire l’intensité des symptômes de sevrage aux opioïdes et de stabiliser sa vie, cette personne n’ayant pas besoin de consommer plusieurs fois par jour.

La méthadone, un médicament de substitution aux opioïdes, se consomme sous forme liquide. Photo : Associated Press / Kevin D. Liles

Une étude réalisée par le programme virtuel de traitement des dépendances aux opioïdes entre 2017 et 2020 a démontré que ses patients réguliers ont diminué de manière importante leur consommation d'opioïdes après 12 mois.

Le programme, lancé en 2017 par le gouvernement néo-démocrate, a été conservé et étendu par les conservateurs unis. Durant cette période, la crise des surdoses d'opioïdes s'est toutefois intensifiée : 705 Albertains sont morts de cette façon en 2017, contre 1346 entre janvier et novembre 2022.

Le gouvernement albertain n'était pas en mesure d'indiquer combien de patients du programme sont décédés dans des surdoses d'opioïdes.

Un accès difficile pour les personnes sans abri

L’accès au programme est toutefois plus difficile pour ceux et celles qui n’ont pas de toit stable au-dessus de leur tête.

Je crois que c'est un très bon programme, mais il est difficile d'accès pour les personnes marginalisées avec qui nous travaillons, qui n'ont pas de téléphone ou d'ordinateur , explique Angie Staines, la mère de Brandon, qui a fondé l’organisme d’aide aux consommateurs d’opioïdes 4B Harm Reduction Society en raison de son fils et de sa situation.

Le groupe 4B Harm Reduction Society assure la distribution de vivres, de matériel d'injection sécuritaire et de trousses de naloxone dans le centre-ville d'Edmonton. Photo : Radio-Canada / Manuel Carrilos Avalos

Nathaniel Day, le directeur du programme, est conscient des barrières d’accès au programme et veut les réduire le plus possible. Nous savons qu’une personne qui lutte pour sa survie ne sera pas capable de respecter son rendez-vous jeudi prochain à 10 h , reconnaît-il.

Néanmoins, pas question pour lui d'écarter du programme quelqu’un qui manquerait un rendez-vous : Nous ne prendrons tout simplement pas de rendez-vous. Le rendez-vous aura lieu quand la personne sera en mesure de nous appeler.

C’est là que l’appui des travailleurs de soutien, comme Lisa Lagrelle, devient crucial.

Sobre depuis quatre ans, Lisa Lagrelle réussit à établir un lien de confiance avec ses patients grâce à sa propre expérience du programme. Photo : Radio-Canada / Richard Marion

Trois jours par semaine, celle-ci appelle ses patients pour prendre de leurs nouvelles et leur offrir du soutien. Elle-même utilisatrice du programme depuis quatre ans, elle peut compatir à leurs difficultés.

« Ça m’aide à établir un lien de confiance avec eux, parce que je ne me présente pas comme une professionnelle de la santé, mais comme une personne dépendante, une égale. » — Une citation de Lisa Lagrelle, utilisatrice du programme et travailleuse de soutien

Ils voient que je comprends comment ils se sentent et ça aide à détruire les murs qu’ils érigent autour d’eux , explique-t-elle. Grâce à cette relation, ils deviennent plus assidus, selon elle.

Le directeur du programme estime que ce soutien et la flexibilité sont les clés de son succès. Beaucoup de gens vont utiliser le programme pendant un moment, puis disparaître dans la nature. Je crois que c'est correct et qu'ils peuvent revenir. Je veux qu'ils sachent qu'ils auront accès à des soins et à de la compassion en tout temps , affirme Nathaniel Day.

Le Dr Nathaniel Day a mis sur pied ce programme après s'être rendu compte qu'il n'y avait presque aucune ressource pour les Albertains vivant hors des grands centres. Photo : La Presse canadienne / Emmanuel Prince-Thauvette

Le directeur du programme albertain est conscient qu’il a pu bâtir son programme sur les succès du réseau de santé de la province. Nous n’avons pas eu besoin de créer un réseau de télémédecine; il existait déjà. Nos médecins peuvent voir les dossiers médicaux de tous les patients en ligne. Il y a beaucoup de choses que nos gouvernements ont faites et qui nous ont été très utiles , reconnaît-il.

Andréane Desilets, directrice de la Maison Benoit Labre, à Montréal, s’inspire de l’approche albertaine et britanno-colombienne pour son nouveau projet hybride de logement et de centre de consommation supervisée.

La Maison Benoit Labre offre une foule de services aux sans-abri à Montréal, dont un centre de jour et un site de prévention des surdoses. Photo : Radio-Canada

Elle croit qu’une grande partie du succès du programme virtuel albertain repose sur le bon état de son système de santé. Selon elle, même si le gouvernement québécois voulait répliquer le programme albertain, il ne pourrait pas y arriver rapidement.

Je ne pense pas que c'est une question de volonté; c'est plutôt une question de structure qui ne le permet pas actuellement, parce qu’il y a très peu d’investissements. Ça prend des médecins et ce n’est pas facile à trouver au Québec , estime-t-elle.

Avoir le droit à l'erreur

De nombreux intervenants de rue – comme Angie Staines, la mère de Brandon – sont d'avis que le gouvernement se concentre trop sur le sevrage complet comme seul objectif de traitement et qu'il doit investir davantage dans les autres étapes du traitement des dépendances. Toutefois, ils sont unanimes en affirmant que le point d’entrée que représente ce programme virtuel fonctionne bien.

Il faut que le programme travaille avec des équipes comme la nôtre pour passer le mot et que nous puissions mettre en contact les gens avec le programme, grâce à notre téléphone , plaide Angie Staines.

Les gens qui y ont accès, comme Brandon, sont pour la plupart reconnaissants d'avoir droit à l’erreur dans ce programme.

« Ça me rassure beaucoup. Savoir que c’est à ce point accessible, c’est renversant. » — Une citation de Brandon Shaw, patient du programme de traitement virtuel de dépendance aux opioïdes

Cette assurance pourrait aider Brandon à reprendre peu à peu le contrôle de sa vie.