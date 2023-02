Le stationnement courte durée devient gratuit à tous les hôpitaux de la région

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de l’Abitibi-Témiscamingue (CISSS-AT) se conforme ainsi à une orientation politique énoncée en 2020. La ministre de la Santé de l’époque, Danielle McCann, avait alors demandé que le tarif maximal soit de 10 $ par jour et que le stationnement soit gratuit pour une durée maximale de deux heures.

La difficulté de trouver les experts externes pour modifier les guérites, horodateurs et autres systèmes de gestion de stationnement, qui diffèrent d’un hôpital à l’autre, a toutefois entraîné un retard de plus d’un an dans la mise en œuvre du projet, a-t-on expliqué jeudi, lors de la réunion mensuelle du conseil d’administration du CISSS-AT.

« C’est actuellement en place. Les usagers peuvent bénéficier d’une gratuité pour les stationnements jusqu’à une période de deux heures. Par exemple, une personne qui vient pour un prélèvement sanguin, sa présence au sein de l’installation sera nécessairement de moins de deux heures. Elle peut donc bénéficier de cette gratuité. » — Une citation de Caroline Roy, présidente-directrice générale du CISSS-AT

Caroline Roy, PDG du Centre intégré de santé et de services sociaux de l'Abitibi-Témiscamingue. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Alexia Martel-Desjardins

Des modalités temporaires

Les modalités actuelles sont temporaires, le temps d’effectuer les modifications nécessaires aux différents systèmes, ce qui pourrait prendre encore quelques mois. Les modalités pour chacun des hôpitaux seront partagées éventuellement sur le site internet du CISSS-AT.

Au Pavillon Sainte-Famille de Ville-Marie, c’est complètement gratuit et ça va le demeurer, même pour une période de 24 heures , a signalé Caroline Roy.

À l’hôpital de La Sarre, la guérite sera modifiée pour permettre aux usagers de bénéficier à même son fonctionnement de cette période de deux heures de gratuité. Mais jusqu’à ce moment-là, ce sont des jetons que les gens vont se procurer à l’intérieur de l’installation pour pouvoir sortir du stationnement sans frais. Il y a des stationnements où des places sont prévues à cet effet, et d’autres où c’est l’ensemble des stationnements , a indiqué Mme Roy, qui assure que tous pourront bénéficier de cette gratuité, peu importe le système.

Le tarif pour le stationnement de longue durée demeure inchangé à 3,75 $ pour une période maximale de 24 heures. Le stationnement est déjà gratuit pour tous les usagers des CHSLD.

Des maisons des aînés en retard

Le site de la future maison des aînés et alternatives de Rouyn-Noranda. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada / Andrei Audet

Par ailleurs, on a précisé, à la même réunion du CISSS-AT, que les travaux de construction des maisons des aînés de Rouyn-Noranda et Val-d’Or accusent toujours du retard. On s’attend à une prise de possession au début de l’été à Val-d’Or et à une ouverture au milieu de l’été pour Rouyn-Noranda. La livraison des équipements a débuté, mais ils doivent être entreposés aux frais des entrepreneurs.

Du côté de Palmarolle, où les soumissions ont été jugées beaucoup trop élevées l’automne dernier, on parle maintenant de délais additionnels d’un an.

Palmarolle a la particularité d’avoir 24 places, et des [établissements de] 24 places au Québec, il y en aura très peu. C’est d’ailleurs le premier projet de 24 places déposé au Québec. Donc, la conception d’une maison des aînés de 24 places, c’est quoi? C’est ce qui est en train d’être défini avec le projet de Palmarolle. Donc, la révision du programme est en cours pour être capable de réaliser la construction dans les meilleurs délais, mais le fait de revoir ce programme a ajouté une échéance d’environ un an , a reconnu Caroline Roy.

La maison des aînés de Palmarolle doit remplacer le CHSLD fermé depuis 2018 pour des raisons de sécurité.