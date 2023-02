La GRC s’interroge sur la nécessité de créer une nouvelle police provinciale

Selon la commandante en chef de la GRC de la Saskatchewan, Rhonda Blackmore, au lieu de créer un nouveau service de police, il faut investir davantage sur ce qui existe déjà.

Vous savez qu'il faut établir des bâtiments, trouver les gens, les équiper et leur donner des uniformes et les mettre dans des véhicules de police alors que la GRC a ces choses à sa disposition , précise Rhonda Blackmore.

La GRC de la Saskatchewan demande au gouvernement provincial d'investir 100 millions pour ajouter 301 agents supplémentaires.

Selon Rhonda Blackmore, le SMS détourne de l’argent qui aurait été accordé à la GRC .

Il n’y a pas d'argent à l’infini, tout l'argent qui va aux Marshals, j'imagine que c'est de l'argent qui n'est pas disponible pour aller à la GRC , affirme-t-elle.

« Nous espérons que la province dispose d'un plan stratégique pour que la GRC reçoive des ressources supplémentaires. » — Une citation de Rhonda Blackmore, la commandante en chef de la GRC en Saskatchewan

Le gouvernement de la Saskatchewan, quant à lui, rappelle que le financement pour la GRC a augmenté ces dernières années pour lui permettre d’ajouter des policiers dans ses rangs.

La ministre des Services correctionnels, des Services de police et de la Sécurité publique, Christine Tell, qui est chargée de ce dossier, assure que le SMS n'avait pas pour but de remplacer la GRC et que celle-ci va continuer à jouer un rôle définitif dans la province.

La GRC demeure notre service de police provinciale et cela ne va pas changer avec le Service des Marshals. Rien n'est détourné de la GRC , soutient Christine Tell en soulignant que le SMS allégera les tâches administratives de la GRC , y compris les services de police municipaux et les dirigeants autochtones

Christine Tell affirme également qu’elle discutera avec la GRC au cours des prochains mois.

Le SMS , promis par le gouvernement provincial en 2022, sera opérationnel à partir de 2026 et sera composé de 70 agents pour appuyer des corps policiers à travers la province.

Avec les informations de Bryanna Frankel