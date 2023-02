Des activités givrées par centaines au Bal de neige

Après un démarrage affecté par un avertissement de froid extrême , le Bal de neige est de retour et la population pourra célébrer les joies de l’hiver comme avant la pandémie. Le rendez-vous le plus givré de l’année propose, d’ici au 20 février, plus de 200 activités pour tous âges en mode présentiel. Glisser, danser, patiner, admirer des sculptures de glaces… Suivez le guide!

Du côté de Gatineau

Domaine des flocons

La glissade sur tube est l’une des activités favorites des visiteurs du Domaine des flocons. Photo : Patrimoine canadien / Dominique Binoist

Le Domaine des flocons est de retour au parc Jacques-Cartier, mais change légèrement de cadre en s’installant dans la section nord du site. Ce dernier conserve toutefois sa vocation de terrain de jeu pour petits et grands. Glissades sur tubes, labyrinthe, tir à la corde, tyrolienne, fouille de glace, courses d’obstacles, babyfoot géant… Les activités ludiques destinées aux enfants, adolescents et adultes ne manquent pas.

Des séances sportives, incluant initiation au ski alpin, à la planche à neige et à la crosse sont également proposées.

Un espace accueille par ailleurs les petits âgés de 2 à 5 ans.

Et pour savourer une pause, muni d’une queue de castor ou d’un chocolat chaud, on s’installe près d’un feu, on admire les sculptures de neige et de glace, ou on s’offre une halte dans une station égoportrait pour immortaliser sa journée en famille ou avec ses amis.

Extrémité nord du parc Jacques-Cartier

Ouvert tous les jours sauf les mardis, les mercredis et le lundi 13 février.

De 9 h à 21 h, les vendredis et samedi

De 9 h à 18 h, les dimanches et lundis

De 9 h à 16 h, les jeudis

Incidences météorologiques Les conditions météorologiques hivernales, pourraient entraîner une fermeture partielle, voire complète de sites et l’annulation d’activités. L'équipe du Bal de Neige surveille régulièrement la météo et élabore des plans de contingence au besoin , indiquait vendredi la responsable des relations avec les médias, à la direction générale des communications de Patrimoine canadien, Caroline Czajkowski. Le public est invité à consulter le site Internet et les médias sociaux du Bal de neige et de ses partenaires pour se tenir informé.

Le Musée canadien de l'histoire

Les cultures autochtones seront célébrées tout au long du Bal de neige, particulièrement au Musée canadien de l’histoire. Photo : Patrimoine canadien / Dominique Binoist

Pour célébrer les cultures autochtones durant le Bal de neige, le Musée canadien de l’histoire (MCH) est l’un des sites clés. Si le concert Minoshkite (de la musique à vos oreilles) affiche déjà complet, on pourra se rattraper dimanche en vivant l’expérience d’un mini pow-wow, en compagnie de joueurs de tambours et de danseurs issus de plusieurs communautés autochtones. En plus du volet artistique, plusieurs artisans autochtones présenteront leur travail à la vente. Le marché proposera également des mets traditionnels.

MCH, 100, rue Laurier

Dimanche 5 février de 11 h à 16 h

Le ruisseau de la Brasserie

Le Bal de neige est également festif, avec cette nouvelle offre proposée sur le site de la Filature, au ruisseau de la Brasserie : Aurora. Patinoire, installation interactive et aire de feux de camps accueilleront les visiteurs à la nuit tombée. La musique y sera aussi à l’honneur avec plusieurs sets de DJ et des soirées thématiques : House, Throwback, Disco et Top 40.

84, rue Hanson, Gatineau

Jusqu’au 12 février, de 17 h à 21 h

Gratuit, accès sur réservation

Les Glamottes, mascottes du Bal de neige, accueilleront les visiteurs sur différents sites de l’événement hivernal. Photo : Patrimoine canadien / Dominique Binoist

Navette gratuite Pour se déplacer entre les destinations du Bal de Neige, un service gratuit de navette en continu sera assuré par la Société de transport de l'Outaouais (STO) et OC Transpo, les samedis et dimanches, de 10 h à 17 h 30, et le lundi 20 février, de 10 h à 15 h. Le Bus-O-Neige sera proposé toutes les 20 minutes, et aura notamment pour arrêts le parc Lansdowne, la patinoire du canal Rideau, le centre-ville d’Ottawa, le parc Jacques-Cartier et le Parc-o-bus Robert-Guertin.

Du côté d’Ottawa

La rue Sparks

La rue Sparks accueillera de nombreuses activités en plus du championnat de sculpture sur glace. Photo : Patrimoine canadien / Dominique Binoist

La rue piétonne prend des couleurs et s’anime toutes les fins de semaine. Lors du week-end d’ouverture, le Championnat national de sculpture sur glace opposera des talents issus des 10 provinces et des trois territoires au Canada. Un concert mariant chant de gorge inuit et indie-pop francophone figure également au calendrier.

La fin de semaine suivante, soit celle du 10 au 12 février, la Fierté Hivernale prendra ses quartiers sur la rue Sparks pour des journées placées sous le signe de la diversité et de l’inclusion. Au programme : spectacle de drags, tours de magie ou encore création d’une mosaïque de glace aux couleurs du drapeau arc-en-ciel. Pour cette dernière activité, les enfants de sept ans et plus sont invités à mettre la main à la pâte.

Le troisième et dernier week-end du Bal de neige sera l’occasion de célébrer les familles grâce à diverses propositions allant du théâtre de rue au conte, en passant par des performances pyrotechniques, des acrobaties et des sets de DJ.

Tout au long du Bal de neige, de nombreuses installations artistiques (interactives, pour certaines) seront à découvrir tout le long de la rue Sparks.

Rue Sparks, tous les vendredis, samedis et dimanches et le lundi 20 février

La patinoire du canal Rideau

La patinoire du canal Rideau pourrait accueillir les patineurs si le froid le permet. Photo : Patrimoine canadien / Dominique Binoist

Les températures douces du mois de janvier n’ont pas permis à la patinoire du canal Rideau d’être prête à temps. Pour l’instant, la glace n’est pas suffisamment épaisse pour assurer des conditions de patinage sécuritaires.

Les 4 et 5 février, la patinoire du canal Rideau demeurera donc fermée. Autre incidence: le festival de bateaux-dragons sur glace d’Ottawa, qui devait accueillir quelque 1200 participants venus du monde entier, a été annulé.

Si le froid le permet, l’ouverture ultérieure de la patinoire permettra aux visiteurs de renouer cette année avec les joies offerts par la plus grande patinoire à ciel ouvert au monde.

Rideau Hall

Des activités sont également programmées le temps d'un après-midi à Rideau Hall. Photo : Patrimoine canadien / Dominique Binoist

Le temps d’un après-midi, le 11 février, Rideau Hall accueille une foule d’activités gratuites. S'amuser sur la patinoire extérieure inaugurée en 1872, visiter la résidence officielle de la gouverneure générale du Canada et les salles de cérémonie, prendre part à des activités célébrant la culture autochtone, courses d’obstacles en raquettes, dégustation de biscuits traditionnels, de chocolat chaud à la guimauve, etc. : il y en aura pour tous les goûts.

Plusieurs ambassades étrangères, dont celles d’Islande, de Finlande, des Pays-Bas, de Norvège, d'Autriche et de la République de Corée, s'associent au site pour accueillir les visiteurs et présenter des traditions issues des pays qu’elles représentent.

Samedi 11 février, de 12 h 30 à 16 h 30

Le marché By

Le marché accueille plusieurs installations artistiques ainsi que des concerts gratuits au Rainbow. Photo : Patrimoine canadien / Dominique Binoist

Jamais en manque d'animation tout au long de l'année, le marché By ne dérogera pas à la règle en février. Des échassiers dominant les passants, un sculpteur de glace, un artiste maniant une scie à chaîne pour sculpter le bois ou encore des balades en carriole tirée par des chevaux font partie des réjouissances proposées les fins de semaine du Bal de neige dans le célèbre quartier d’Ottawa.

Le marché accueille par ailleurs plusieurs installations artistiques, ainsi que des concerts gratuits au Rainbow.

Tous les vendredis, samedis et dimanches et le lundi 20 février

Le Glebe

Si la rue Sparks est l’adresse du Bal de neige à privilégier pour assister à de la sculpture sur glace, c’est dans le Glebe qu’il faudra se rendre pour apprécier des sculptures de neige. Le quartier accueille un concours ouvert à tout le monde, le trophée Snowphy. Les participants intéressés devront envoyer une photo de leur création aux organisateurs, ou en les identifiant sur les réseaux sociaux.

Jusqu’au 19 février