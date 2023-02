Les syndiqués de la Caisse Desjardins de Port-Cartier en grève

Leur convention collective est échue depuis plusieurs mois, mais les négociations sont rompues en raison des relations de travail difficiles avec la direction générale, selon le syndicat des Métallos.

Plusieurs employés dénoncent ce qu'ils qualifient de relation de travail désastreuse avec la direction générale.

On déplore le manque de soutien du gestionnaire et du conseil d’administration. Ça fait plusieurs fois qu’on fait des demandes d’aides, mais on n’a rien qui bouge. On a besoin de quelqu'un avec du leadership qui va nous aider dans nos tâches quotidiennes et qui ne va pas nous déléguer des tâches qui ne nous reviennent pas , explique une agente mixte de la Caisse Desjardins de Port-Cartier, Aimie Samson.

Il y a eu un rapport qui a été commandé par le conseil d’administration. Ce rapport contenait notamment des recommandations, mais jusqu'à maintenant, aucune n’a été mise en place. Je crois que le départ du directeur pourrait améliorer la situation de la caisse , soutient un agent de services financiers à la Caisse Desjardins de Port-Cartier, Tommy Tremblay.

Aimie Samson et Tommy Tremblay sont deux employés de la Caisse Desjardins de Port-Cartier. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

Le président de la section locale 7065 pour le syndicat des Métallos, Nelson Breton, exige que la coopérative intervienne pour mettre à la porte le directeur général.

Il s’inquiète toutefois que Desjardins puisse agir bien différemment.

On craint que [Desjardins] puisse peut-être imposer une fusion avec la Caisse de Sept-Îles. Ça serait géré par quelqu’un de Sept-Îles. Mes travailleurs viennent de Port-Cartier. C’est important que la Caisse soit gérée par des gens de Port-Cartier , affirme Nelson Breton.

Le président de la section locale 7065 pour le syndicat des Métallos, Nelson Breton. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

La coopérative indique qu’elle respecte le droit de grève, mais ne souhaite pas commenter davantage.

Par respect pour [nos employés], nous ne commenterons pas les différentes négociations qui ont cours actuellement , déclare par écrit le porte-parole de Desjardins, Jean-Benoît Turcotti.

Une réduction des services

Le guichet automatique de Desjardins demeure ouvert, mais les services au comptoir ne sont plus disponibles.

Des Port-Cartois rencontrés jeudi par Radio-Canada espèrent que cette grève ne causera pas d’autres bris de services.

Ils demeurent toutefois solidaires des employés de Caisse Desjardins de Port-Cartier.

Les Port-Cartois rencontrés jeudi sont venus à la Caisse Desjardins de la Municipalité pour utiliser un guichet automatique. Photo : Radio-Canada / Charles-Étienne Drouin

S’ils font [la grève], c’est parce qu’ils ont des raisons de le faire. Quand on va à la Caisse, il y a environ deux à trois caissières. C’est tout. Le service manque un peu. Le directeur devrait s’occuper de ça , considère Robert Chiasson un résident de Port-Cartier.

Sylvie Thibault, une autre résidente de Port-Cartier, arrive au même constat. Notre Caisse manque d’effectifs. Elle ne s’occupe pas de nous. Ça part de haut. Je n'ai rien contre les employés. C’est surtout la direction qui ne fait pas son travail , lance-t-elle.

La coopérative assure qu’elle fera tout en son pouvoir pour faciliter l'accès des membres à des services financiers malgré la grève.