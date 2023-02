Une ouverture plus tardive que jamais pour la patinoire du canal Rideau

L'ouverture la plus tardive avait précédemment été enregistré le 2 février 2002.

La durée moyenne d’une saison est en moyenne de 50 jours, mais cette année, les patineurs devront s’attendre à moins.

C’est un rappel que les changements climatiques arrivent déjà , croit William Van Geest, coordonnateur de programme à Écologie Ottawa.

Ousmane Seidou est professeur agrégé à la faculté de génie de l’Université d’Ottawa et il étudie le développement de modèles hydrologiques afin d’atténuer l’impact des changements climatiques. Il abonde dans le même sens.

Malheureusement, ce ne sera pas la seule année où le canal ne sera pas ouvert à temps. Dans le futur, la durée d’ouverture pourrait se contracter, et possiblement disparaître , explique-t-il.

Malgré les températures froides attendues dans les prochains jours, la patinoire du canal Rideau restera fermée pour le début du Bal des neiges, vendredi. Le Festival de bateaux-dragons sur glace, un événement phare de la programmation, a d’ailleurs dû être annulé plus tôt cette semaine.

Nos équipes travaillent d’arrache-pied pour ouvrir un tronçon [du canal Rideau] en toute sécurité en arrosant la surface de la glace tous les soirs , a toutefois affirmé la conseillère en communications de la Commission de la capitale nationale (CCN), Maryam El-Akhrass, par courriel.

Des équipes de la CCN arrose le Canal Rideau à Ottawa. (Photo d'archives) Photo : Radio-Canada

Cette dernière rappelle d’ailleurs au public de ne pas s'aventurer sur le canal Rideau parce que la glace est encore instable .

Des moyens pour allonger la saison

Selon Ousmane Seidou, il y a des facteurs qui influencent la formation de glace sur le canal Rideau, notamment la profondeur de l’eau et la quantité de neige tombée.

Il est aussi possible d’initier la formation [de glace] sur le canal au début de l’hiver en projetant de l’eau froide. Mais le plus grand facteur, c’est le climat , affirme-t-il.

La CCN évalue présentement des manières de prolonger la saison de patinage sur le canal Rideau, notamment l’utilisation de canons à neige qui ont été testés l’an dernier.

La Commission de la capitale nationale teste un canon à neige dans le but de prolonger la saison de patinage sur le canal Rideau. (Photo d'archives) Photo : getty images/istockphoto / Jason Finn

M. Seidou croit cependant que certaines de ces méthodes ne sont pas idéales, surtout si elles utilisent des énergies fossiles.

Ce n’est pas une bonne idée d’investir de l’énergie pour contrecarrer quelque chose qui est une tendance lourde , dit-il en faisant référence aux changements climatiques. Il faut plutôt s’adapter.

Est-ce que ce ne serait pas mieux d’investir dans autre chose? , se demande M. Seidou.

De son côté, William Van Geest croit que l’impact environnemental des mesures prises pour refroidir le canal Rideau est négligeable , surtout si on le compare au secteur des transports qui est responsable de plus de 40 % des émissions à Ottawa.

M. Van Geest rappelle par ailleurs le rôle que joue le canal Rideau dans le bien-être global des résidents d’Ottawa.

C’est important que les gens puissent aller dehors pour avoir un peu de repos de la vie urbaine , croit-il.

Des gens patinent sur la patinoire du canal Rideau. (Photo d'archive) Photo : Radio-Canada / Olivier Plante

La plus longue saison de patinage sur le canal Rideau a duré plus de 90 jours, et elle a été enregistrée en 1972. La plus courte a été celle de 2001-2002. Elle avait duré 29 jours.

Avec les informations de Nelly Albérola.