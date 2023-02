Chasse sportive : une diminution de 17 % de la récolte d’orignaux en 2022 dans la région

Ce sont 2384 orignaux qui ont été récoltés dans la zone 28. En 2020, 2889 originaux avaient été abattus, mais il s’agissait d’une année record.

Au total, 28 542 permis ont été octroyés pendant l’année, ce qui représente une diminution de 5 % par rapport à 2021. Il s’agissait toutefois d’une année record pour le nombre de permis.

Pour les permis de chasse, c'était quand même une année record l’année précédente [...]. C’est assez stable depuis environ quatre ou cinq ans , indique Jérôme Plourde, biologiste responsable de la grande faune au ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Dans la zone 29, qui se situe au nord de la région, on dénombre 287 orignaux abattus, un chiffre relativement stable par rapport à la moyenne selon le MELCCFP , qui est de 320 depuis 2012.

À l’échelle du Québec, ce sont 18 400 orignaux qui ont été abattus et 170 000 permis qui ont été octroyés.

Une année restrictive signifie que la chasse des femelles et des veaux est interdite pendant l’année, comme c’était le cas en 2022. Cette mesure est mise en place en alternance dans la région depuis 1999 afin d’assurer le contrôle des populations. L’année 2021 était une année non restrictive, avec 4417 récoltes d’orignaux mâles, femelles et de veaux.

La zone 28 de chasse au Québec englobe la partie la plus au sud de la région. La zone 29 englobe la partie la plus au nord. Photo : Gracieuseté du ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP).

Chasse à l’ours

Le MELCCFP indique que pour une cinquième année consécutive, la récolte d’ours noirs par la chasse et le piégeage a dépassé la barre des 1000. En 2022, ce sont 1105 ours noirs qui ont été abattus dans la zone 28, comparativement à 1200 en 2021.

Seulement 10 % de cette récolte est attribuable au piégeage.

La chasse à l’ours a connu une forte popularité depuis 2015, passant de 600 ours noirs à plus de 1000 récoltes.

Jérôme Plourde est biologiste pour le ministère de l'Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs (MELCCFP). Photo : Radio-Canada / Laurie Gobeil

Selon Jérôme Plourde, ce type de chasse attire de plus en plus de Québécois, car les succès de chasse sont de l’ordre de 40 %.

On le voit dans l'augmentation des ventes de permis. De manière générale au Québec et particulièrement au Saguenay-Lac-Saint-Jean, la récolte suit vraiment le nombre grandissant d’adeptes. Le succès de chasse est intéressant. On parle de 40 % à peu près de succès de chasse , souligne le biologiste.

« La publicité qui est faite autour de l'ours, sa consommation, comme quoi c'est une viande qui est bonne, je pense que ça commence à porter fruit. Il y a beaucoup d’engouement. » — Une citation de Jérôme Plourde, biologiste responsable de la grande faune au MELCCFP

2576 permis de chasse à l’ours ont été octroyés en 2022, soit 102 de plus qu’en 2021.

Au Québec, 5600 ours ont été prélevés en 2022.

Chasse au cerf

Le Saguenay-Lac-Saint-Jean étant dans une zone marginale, la récolte du cerf de Virginie demeure faible comparativement au reste du Québec.

Toutefois, la récolte a augmenté par rapport aux années précédentes. 190 cerfs ont été abattus en 2022 dans la zone 28, comparativement à 133 en 2021 et 152 en 2020. De 2017 à 2019, un peu moins de 70 cerfs avaient été récoltés annuellement.

Au Québec, 55000 cerfs ont été récoltés en 2022. Photo : Radio-Canada / Guy Leblanc

Avec 1495 ventes, le nombre de permis octroyés a subi une augmentation de 14 % depuis 2021 et de 50 % par rapport à 2020.

Au Québec, 55 000 cerfs ont été récoltés en 2022, une augmentation de 17 % par rapport à l’année dernière.